民以食為天， 我方才沉醉於旅遊中味覺的享受，遍嘗珍饈美饌，意猶未盡，不料假期後因牙齦手術 剝奪我對美食 的自由選擇，舌尖上的饗宴不再隨心所欲，令我深刻體會「能吃就是福」。

兩個月前到診所洗牙，醫生說有好幾顆牙齒和牙齦間的縫隙超標，其中最嚴重的一顆曾在上次洗牙時注入抗生素，但效果不彰，推薦我諮詢牙周病專科，我選了二十年前曾為我醫治的印度裔羅醫師，約定三周後度假回來就診。

羅醫師檢查口腔後對照助手記錄的數據和X光片，診斷出爐，左下側牙齦正常，但其他三側有部分組織受細菌感染需要治療。據他判斷，很可能是我這三年因疫情 把洗牙的頻率從三個月延到六個月所致，他有信心採取新的雷射療法治癒，但建議拔除那顆齒縫最深已有骨質流失的臼齒。我期待新療法成功，決定不拔牙。

診所照例將手術分為兩次，第二天先處理右側，一周後再解決左上側。

回家細讀須知，除了連續吃七天抗生素，三天止痛藥，還有諸多飲食限制；療程分兩周，不但藥量加倍，用膳被約束的時間也延長。隔天一早和羅醫生商討，他理解我的顧慮並騰出時間，手術得以一次完成。

雷射療法利用特定波長的雷射，輔助醫生精準切割被細菌感染的牙齦組織，不會傷到健康的牙齦，接著利用另一個波長的雷射刺激幹細胞，促使牙齦自行癒合，進而縮小齒縫。

手術後三天內只能飲流質食物，小兒子贈送的果汁機小巧輕便，正好派上用場，各種蔬果汁新鮮清爽又可口，然而作為主食能量不足，體重減輕體力也下降。之後一星期增加半固體食物，先生幫忙出點子，將米飯、青菜豆腐、雞肉魚肉和水煮蛋用攪拌機製成混合菜肉粥；大妹剛送我的豆漿機也立下大功，除了豆漿，還可製作紫薯粥、紫米粥、紅豆粥。有各式粥品的加持，精力大幅提升。

手術十天後才可用手動牙刷，之前只靠早晚各一次的處方漱口水抗菌。這些天我勤於口腔衛生，專心照著鏡子，對每一顆牙都小心翼翼刷洗，計時確定刷牙超過兩分鐘，並避免碰到牙齦影響癒合。恢復刷牙後，接下來的一個月可進食軟嫩的固體食品，隨著膳食逐漸多樣化，日子越來越繽紛。

六周後回診，得知終於能使用牙線，飲食也可恢復正常，但需避免咀嚼較硬的食物；每三個月要洗牙，一年後再測量齒縫，確定治療成果。

這段期間不僅錯失校友會聚餐，竟連大兒子回家過年的團圓飯，也無法大快朵頤。「能吃就是福」帶給我寶貴的啟示，維護健康須持之以恆，心存感恩，珍惜口福。