一天下班回家，看到平時和一個椅子配對的腳凳被移動位置了，以往腳凳應該是在椅子腳下的，可現在跑到椅子後面去了。我心想，一定是雙胞胎玩耍，把家具放錯位置了。

可大雙乖乖地走到我面前，磕磕巴巴地說：「媽媽，我和小雙扔東西玩，一個東西掛到窗簾上了，我想自己鉤下來，就站在腳凳上，把腳凳踩壞了。」我本來還漫不經心地聽他的講話，一聽說腳凳壞了，立刻急了，連忙過去一看，哎呀，本來好好的腳凳有一隻腳被踩斷了，被歪歪扭扭地藏在角落裡。

我第一反應就是，糟糕，這是我專門給老二房間配套的皮椅家具，這下幾百美元沒了。我不由自主地提高嗓門：「你怎麼能踩腳凳啊？這是不能承重的啊，你怎麼會這麼不小心呢？」

我還沒吼完呢，怯怯的大雙，眼淚啪嗒啪嗒就掉了下來。

看到他的眼淚，還在劈里啪啦的我突然醒了：我在幹什麼啊？孩子犯了錯本來就有些膽怯，他能鼓足了勇氣主動告訴我，我怎能用這樣的態度呢？如果受到這樣的待遇，那下次犯錯，還會主動告訴我嗎？

於是我馬上蹲了下來，拉住大雙的手說：「對不起，大雙，媽媽不該發你脾氣。謝謝你主動承認錯誤，這是一個很好的行為，希望你不要被媽媽嚇到。」大雙看到我的態度變得正常了，也慢慢止住了哭聲：「對不起，媽媽，我不是故意的。」

「我知道你不是故意的，但你也要學教訓。做事之前要動動腦筋，你看這腳凳，一點都不結實，是不能承重的。而且，你會摔倒受傷的。」止住哭聲的大雙，點了點頭。

事後我深刻反省了一下自己，我習慣慣性思維，本能反應，其實有些道理很簡單，冷靜下來，馬上就明白應該怎麼做，可是很多時候，我們就是欠缺那麼一點點冷靜，一點點智慧。

看過一篇文章，說一個學校有三個孩子在社交媒體上寫了仇恨語言，學生家長被學校叫來開會。一個家長還沒開口講話呢，臉就已經拉得很長了，一副「看我回去怎麼教訓你」的態度；另一個開口就對孩子說：「你真給我丟臉」，只有一位家長很冷靜，平和地了解了情況，然後拍拍孩子說，咱們回家坐下來好好談，那個孩子當時就哭了，抱著爸爸說對不起。

這位爸爸後來說，「這樣的事我和他說過多少次了，可他不當回事，這次對他是個教訓，他下次一定記住了。我對他發火也沒有用，還不如心平氣和地和他一起面對問題，解決問題。」三個家長其實都急，可處理問題的方式多麼不同。

我記得老二小的時候在學校犯錯，拿回了一個條子要家長簽字，他當時因為害怕我們發怒責怪他，就自己偷偷簽了字交回學校。這件事後來被我們發現了，很是震驚。孩子犯錯，是正常的，我們不也是常常犯錯？犯錯不怕，關鍵是要改正錯誤，可是如果我們開口就責怪，那我們充其量是在發洩我們的情緒，作為成年人，應該是寬厚的引導而不是急切的責怪。

於是我把老二找過來，心平氣和的和他談了一次，告訴他我們沒有期待一個完美的他，我們自己也不完美，誠實一點，改正錯誤，這點很重要。老二從此記住了誠實，類似事情再沒發生過。

家長對待「犯錯」孩子的態度，真的很重要。