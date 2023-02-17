這個題目是從「逗妻」二字改過來的，因為老伴仍是我心中當年的那個她，是高中畢業旅行時，坐在我的自行車後座那個小女生。好不容易，七年才把她載到教堂。

我喜歡跟老伴開玩笑，常常說些俏皮話或者惹笑舉動去逗她，特別是在結婚周年時，總愛胡謅幾句打油詩來示意。記得蜜月旅行時，就曾逗得她笑，我們在澳門 坐三輪車作環島遊，途中我叫車伕停下來，自己戲扮車伕，戴上他的草帽，後面坐個美嬌娘，拍照留念；她忍不住發笑，還作狀要給我小費。

婚後一年，第一個孩子出生，初為人母的她換尿布時手忙腳亂，我的慰妻詩有句云：「來生有幸重比翼，我為女子你為男。」

到銀婚時，我寫了這樣一句：「雖然錯配鴛鴦譜，何況再鬧廿五年。」及至金婚，經歷過幾十年的柴米油鹽及酸甜苦辣，我感謝她的支持：「無論晴天或雨天，哭笑與共五十年。」不覺間又過去五年，我這個年逾八十的老人，對她有溫情的告白：「管它餘年剩多少，朝朝暮暮伴卿前。」眼看又將是另一個五年到來，等到今年夏天，我倆牽手己六十年了。老伴原是教師，所以選在暑假成婚，到時候我買不起鑽戒，只好把鑽石二字嵌入打油詩句中，來紀念鑽石婚吧！

我倆婚前十載是同窗，同班三年，早已習慣互相開玩笑和爭論，彼此知道對方有幾斤幾兩，正如她所說的：「我倆是同一個師傅教出來的。」說得不錯，但我是師兄，因為我比她年長，她卻說是師姐，因為她從初中開始就讀母校，倒讓我無話可說。

那一年，老伴八十歲生日，全家外出吃火鍋，三個孩子都回來了，只見她笑容滿面，有許多話說。回家途中，在地鐵站 乘下降的電梯時，她站在我後面一階，竟然在我頭上做手勢作弄我，被先我們下去的女婿拍下她的頑皮相。後來我把那張相片編入自製的聖誕卡上，旁邊附上註明：「八十歲頑童，居然戲老公」後來有親友來電話表示，看見老頑童的笑容，令大家都樂了，原來笑容也會傳染的。

有一天早餐時，我煎蛋發現一個雙黃的，把它送給老伴時，碟底放著一張紙條，寫著：「記得雙黃蛋嗎？」故事發生在高中畢業前夕，我邀請幾個班中好友回家聚會話別，那時家中農場剛產下一個特大的雞蛋 ，以我們的經驗可看出是雙黃的，捨不得賣也捨不得吃。

我請求父母同意，背著其他同學，把蛋送給當天來訪的她，那個她，就是今天的老伴。當老伴正在回憶青春時，我在紙條上加寫一句：「遇上雙黃蛋，還是送給她。」見她開心，我乘勝追擊，再來一句俏皮話：「不用問爸媽。」這回逗得她大笑起來。