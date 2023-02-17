記得孩子讀幼兒園和小學時，每年情人節前夕，老師都會提前告訴班上有多少位學生，如果打算準備禮物，需要準備多少份。

情人節那天放學回家，孩子的書包裡都會多一大袋各式糖果，感覺這天是孩子們交換粉色糖果卡片的日子。

不過這習俗在上中學之後就沒有了，所以去年就沒有任何準備，可小兒子卻在去年情人節早上突然問我是否可以帶他去買一束玫瑰花，他要送給同學。我當時滿腦子想著趕時間送他們上學，便敷衍地說：「你隨便摘家裡現有的花帶去就好，沒人會在意的。」

小兒子沒有堅持，也沒有剪家裡的鮮花帶去學校。送完他回來的路上我就開始犯嘀咕，這小子不會是有喜歡的女孩子了吧？

還記得他過七歲生日時，扳著指頭說他有三個女朋友，把我們笑得前仰後合，提醒他不能把只是認識的女同學都當成女朋友，這沒過幾年，難道真的有女朋友了？

在接他回來的時候，我直截了當地詢問；他倒也坦率，說自己喜歡上樂器課班上的女孩，只是聽說那個女孩已經有男友了，所以他只能將一切埋在心中，但他的好朋友建議他情人節試試表白看看。

我聽得一身冷汗，這十一歲的孩子感情世界居然這麼複雜，也很慶幸早上的敷衍讓兒子沒有去碰這一鼻子灰。雖然我不在意孩子是否早戀，也知道感情上有挫折基本是必然要面對的，可作為母親，我還是希望這種傷害可以減少到最低，我擔心兒子的單相思讓他成為同學間的笑話，那低調一點比較好，兒子如果帶著花去表白遭到拒絕，那大約會變成他和我的心理陰影。我跟小兒子說：「如果你真的喜歡那女孩，可以試著去爭取，可是沒必要弄得人盡皆知。」

兒子後來有什麼舉動我不知道，只是那一段日子我接他回家的路上，他一直喋喋不休地講著那個女孩的事情，因為女孩的長笛吹得好，他也堅持不懈地練著長笛；有次家長會和小兒子老師聊到，我們都不禁很感慨這純純的情意。

後來學校音樂會，兒子也把那女孩指給我看。女孩在我眼裡很普通平凡，兒子大約看出了我的心思，問：「媽媽，妳是不是不喜歡她？」我很認真地答：「媽媽喜不喜歡並不重要，也沒有關係，但是你的女朋友必須是相互喜歡的，那樣才美好而有意義。」

不過回來我還是忍不住和家人分享照片，還列出我喜歡的其他女孩，家人們嘲笑我鹹吃蘿蔔淡操心。

之後的日子，兒子依然和我分享那個女孩的點滴，我也依然默默聽著。順其自然，或者有天女孩會回頭，驀然發現深情的兒子，也或者兒子會淡忘，反正時間會給出答案，我從來不認為這女孩和我會有婆媳的緣分，不過這女孩也提醒了我，將來我或許會面對與期望完全不對路的媳婦。

不記得從什麼時候開始，兒子漸漸不再提起那女孩，長笛倒是依然興致勃勃地練著。有天我突然想起問他，他很大人的口氣說：「媽媽，這件事對我來說已經是過去式了。」

我很開心也很悵茫，兒子的初戀，少年的懵懂，那麼美麗的事情，一年未到還沒有開始就結束了嗎？不知長大之後的小兒子是否還會記得這段單相思的日子，我也盼望他真正的初戀到來時，是雙向奔赴、相親相愛的情意。