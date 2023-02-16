一年多前，老同事錢老師早晨醒來，右半身微麻，以為是長時間一種睡姿引起的，沒當回事。錢老師一向注重健康，日行萬步，飲食低糖低油低鹽、粗糧素食為主，不暴食暴飲，大家無不讚她精神矍鑠，思維靈敏。

錢老師按摩了一下右邊穴位，麻感減輕了，起床開窗，右腿卻突然失去知覺，跌倒在地。掙扎爬到床頭櫃，拿到手機，正準備打九一一 ，想到樓下的門鎖著，救護人員進不來，決定先去開門再打電話，用尚能活動的左臂左腿，試圖爬下樓，卻萬分艱難，白白浪費幾個小時才打九一一。救護人員五分鐘之內就趕到了，踢開門，把她送進醫院。

錢老師的一念之差，錯過中風 後最佳治療時間，倘若及時治療，或可更有效控制病情。入院後，醫生發現她血壓 、血糖、膽固醇都在正常範圍內，且查找不到血凝塊，故此，中風原因無法確認，但右半身行動不便卻顯而易見；所幸神經科醫生確認她右半身尚有知覺，而且由於以往堅持運動，肌肉組織較強，通過鍛鍊，有恢復的可能。

住院一個多星期後，病情穩定了，她轉入康復部繼續接受觀察治療。之後的三個星期，在康復醫師指導下，錢老師終於可以站立，並拄枴杖走路了，右手有知覺，然功能尚未恢復，不能完全舉起。錢老師的病牽動了小鎮華人的心，大家組成關注錢老師康復群，二、三十人每天輪流探望送飯。群友來自四面八方，一展各地特色的廚藝，樂觀的錢老師笑稱自己不幸中大幸，吃上各地美食。

錢老師終於可以出院了，面對兩個選擇，去康復院住一個月或直接回家。因左邊功能正常，右邊也在恢復中，錢老師要求回家。念及她是獨居老人，出院前社工特去她家評估居住環境是否適合老人獨立生活，仔細斟酌後，最終同意她回家。

回家後，錢老師致謝大家，助她度過最難階段，並請求停止為她送飯，「給我一個機會，讓我站起來，自己照料自己。」出院後的第一個月，護士每周來檢查身體，其餘四天，每天有理療師上門一小時，輔助她做有難度的康復活動。康復之路如登山，曲折艱難，錢老師抱著樂觀信念，不懈挑戰。

當一隻手失去了功能，日常家務都成了挑戰，錢老師首先學會了用左手用餐具、菜刀、剪刀等，並上網尋找各種「單手工具」，如單手開罐器、單手切菜板等；家裡也裝簡易電梯，便於上下樓。

這一年多來，我常探望錢老師，去之前需預約，因她常不在家。除一周四個下午理療，每天上午去社區大學上復健課和幫助平衡的太極拳課。此外，定期有針灸、神經科、心血管科診治；由於無法駕車，每次出門需要預約公交公司提供的殘疾人用車。因只有單程預約，一天需要三、四次服務。一周近二十次用車預約，錢老師安排得有條不紊。

一如既往，錢老師家收拾得整齊，做飯、洗衣、打掃，一切自己動手。近幾個月開始自己去買菜，因右手無力，左手撐了枴杖，無法再提物，就把一周的食品塞進雙肩包背回家來。我誇她豁達、堅強、獨立，她說：「病來如山倒，病去如抽絲。學會與疾病共存，順應變化，依舊能夠過好每一天。」