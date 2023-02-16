前陣子，老婆抱怨我的一部十幾年的老車，車停下時，如果車窗打開，可以聽到底盤下的排氣管跟引擎同步的震動聲音，雖然不嚴重，可是這雜音很討厭。我安慰老婆，車子老了，聲音多點，很正常，開車時把窗子搖上，就聽不到了。

其實我心裡更擔心的是車子開上高速公路後，即使車窗緊閉，有時會聽到大的嗡嗡聲，這也是最近才有，這個聲音感覺是個大問題，第一次聽到時，當時車子時速在六十五英里以上，我注意到自動排檔在第五檔，引擎轉速在每分鐘兩千多轉，顯然不是自動排檔被卡在低速檔的問題。聲音好像從車子的左邊發出，我把車速減速到六十五英里以下，嗡嗡聲就消失了。

兩年前，我另一部舊車前輪子軸承（wheel bearings）壞掉，如果車子時速超過四十五英里，就會有大的嗡嗡聲，換了軸承就好了。這次的問題看起來有點類似，又不盡相同，撲朔迷離。

上星期某日，我送老婆去機場 ，回程時從交流道出來要搶進高速公路時，突然嗡嗡聲從車子右後方響起，當時路上車子不少，我還以為是別人車子發出來的，等到別的車子都走光了，我才確定聲音的來源是自己的車子。

看來嗡嗡聲問題越來越嚴重，我決定把車子送修，因為嗡嗡聲時有時無，我也無法清楚地向車店陳述問題，希望專家可以破解我的謎團。專家果然不一樣，他們注意到兩個後輪內側的橡皮有「杯突」（tire cupping）的狀況，是輪胎橡皮不均勻磨損的一種，又叫乾貝貝殼紋（tire scalloping）。

輪胎橡皮不均勻磨損且有拔罐的形狀，是因為輪胎無法完全被壓平在路面上滾動，而有跳躍的情形，其中最可能的原因，就是汽車 後輪懸掛系統的避震器、彈簧（struts）不靈所致。避震器的測試可以按下車子尾端，放手後，車身不應該彈跳多次；由於胎紋呈拔罐形狀，專家確認避震器失靈是所有問題的根源。由於發現得晚，對軸承、輪胎的損害已不可逆轉，必須一起換新，專家更斷言，所有的嗡嗡聲都是由變形的輪胎所發出。

施工時發現，損壞的軸承曾產生局部高溫 ，把附近的金屬融合在一起，造成避震器拆卸上的困難，能最終修理成功，不是易事。

四天後，工人終於克服重重險阻，把諸多新的零件裝好，並把四輪定位。我取回車子，發現開起來車況好很多。新的避震器讓車子後方的震動大為減少，原來的雜音也不見，以後老婆喜歡開著窗子開車也沒問題，這是意外的驚喜。