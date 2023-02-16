二○一五年，我曾在一個車庫買賣中，用二毛五分錢淘到一袋從未拆封過的美國產吱吱手工玩具配件，此配件專門用來縫在布偶娃娃裡，或是固定在小孩衣衫上的貼布裡襯內，一壓就發出聲響。根據我後來的調查發現，這樣的內置配件現今更多被人買去，用在製作手工寵物玩具上。

美國的「動手文化」曾經非常興盛，許多手工藝品的零件，最早都只有美國製造。美國人對於手工藝品的敬重程度能夠顯現在售價上頭，手藝好、設計巧的家庭婦女，沒事靠針線手工活兒掙錢、補貼家用，曾經是「美國精神」之一，做個吱吱布偶玩具對她們來說簡直就像是在玩一樣，只是多了一個在手製作品內塞入吱吱手工配件的動作，成品立刻增添無比「聲」色，賣相翻倍。

這一包據說當年才花幾毛錢買來的骨董吱吱手工配件，年代約介於一九五○到六○年間，是美國產吱吱玩具的興盛時期，正好成了我研究「美國製造」的對象。

買下不久那時，本來曾認真想過要為它寫點什麼，可我在網上一直找不到有關這家公司的任何資料，只能從貨品背面標示的地址得知公司位於明尼蘇達州 。我竟能在加州 買到它，證明當年貨品推廣得夠遠，要不就是有人帶回的？

把玩了年後將它貼上網、標價五美元賣了，運費顧客自付；沒想到，顧客就住在明尼蘇達州，在收到貨品後給我寫了一封電郵，說這是她祖母開的公司所賣的產品，祖母名叫雪倫‧科森，以家姓成立了「科森原創」(Kerssen Originals)，顧客在她小的時候，祖孫三代經常聚一起組裝這麼一包產品。

包裝之前，家中的孫子輩們往往被分派去測試這些配件，名副其實成了「家庭代工」中的「童工」，塑膠囊破裂或接頭處出現漏洞、發不出聲音的就必須挑出來，邊玩邊幫忙，滿屋子吱吱嘎嘎呀呀聲此起彼落，成特殊的童年回憶。

有時還跟著祖母去手工藝品展銷會擺攤子賣貨，那個年代沒有網路，推廣靠見面三分情、口耳相傳、寫信郵寄照片和樣本、市集擺攤、參加商展作秀、目錄登廣告接受各州訂貨，以及將產品批給各布店和手工藝品材料店。

祖母的店，早記不得是在何年何月收起來，當年那些貨清理得據知僅留下一兩套。作為孫女的她，只在感恩節跟著四面八方趕赴祖母家的親友們團聚吃大餐的時候，才能夠在祖母家看到童年記憶中的那些吱吱配件。嚴格地說，在吱吱玩具歷史的一個旁枝中，老祖母曾參與過征討，不僅用來溫飽過家人，也變相地給很多人的童年製造回憶，如是傳奇不僅沒隨生意結束而熄滅，更沒退休 打算。

也許是因為曾天天看到家裡到處堆滿了貨，有點麻木，也可能覺得這樣的事業會一直一直地做下去，許多家族後輩即使年輕時跟著這段記憶一起長大、有過特殊的「革命感情」，也都隨著長大離家、各自擁有自己的生活而逐漸淡忘，未曾想過要留下一包共同組裝的產品留念。

現在任何家人若想要弄一份老祖母當年「自創品牌」的存貨留作紀念，都得去eBay上碰運氣。於是發現，它們被歸類在骨董╱陳貨的分類中，每一份相較當年的標價都變得十分昂貴，然而，在無價的回憶和思念前，卻仍是負擔得起、眉頭絕不會皺一下的。

絕大多數人當然不會了解，亦無從想像，同樣都能發出吱吱聲響的塑膠玩具配件，網搜中國製造的進口貨僅需一毛錢，為什麼會有人去花大錢買美國製造？也許「留一個念想」這樣的市場，正是美國人越來越迫切需要的，瀕臨無舊可懷的現實，也是這個國家正在面臨的一種現象。