從前住在波士頓，對加州 的印象就是南加陽光普照，不太下雨的晴天；然而搬到舊金山灣區 ，才知道北加 冬天半夜的溫度，也有下探攝氏零度的時候，若再碰上下雨，就頗像濕冷的台北冬季。

不記得是何時開始，每天早晨，女兒一起床就會問我：「早餐吃什麼？」這句話總勾起我從前住在台北家的回憶。

那時候同樣的一句話，是出自我母親口中。在我出國以前的求學歲月，都是住在家裡，未曾在外縣市求學。每日清晨醒來，睡眼還惺忪著，母親第一句話便會問我：「早餐吃什麼？」只要我說出想吃的食物，母親就會像魔術師一樣，在我盥洗著裝完畢時，變出食物在餐桌上。

母親的魔法，來自於她俐落的手腳，她總是比我更早起床，穿戴整齊、畫好妝容，不論是自己烹煮，或是出門去附近買早餐，都以最快的速度準備好我希望吃到的食物，確保不會耽誤到準時上學的時間。從前太過習慣，感覺理所當然，每日像呼吸空氣一樣，輕鬆而不費力地獲得養分；如今為母，才深深體會到我的母親對孩子的付出，是多麼充分而無怨無悔，是我所不及的。

想想那些年在微亮的天光裡，母親為我出門買早餐的身影，尤其若遇上了寒流來襲又下雨，那凝結在水氣裡的濕冷，在清晨更顯刺骨，但母親從來沒有抱怨過一次。最近我居住的北加碰上連綿不斷的雨，一早的溫度更添濕冷。每當我在為孩子準備早餐時，就會想起母親從前對我的付出。

不同的時空裡，一樣微亮的天光，我所做的不及母親那麼多，但我用感恩的心，延續從母親身上感受到的愛，盡所能好好照顧我的下一代。