「公主號」上的王子生活

疫情 三年，期間幾次預訂了旅遊社去印度、尼泊爾和西歐的行程，但都因為疫情波動嚴重而不得不取消，經濟損失也就算了，鬱悶的心情更是與日俱增。

看到郵輪 公司寄來的旅遊資料，不覺又動了心，其中豪華郵輪「公主號」（REGAL PRINCESS）去加勒比海九天八夜的航線吸引了我。寒冬季節去熱帶地區走一走，我想應該是個不錯的選擇，就開始積極地準備。

去年聖誕節的前一個星期，終於如願登上這十四萬噸級的郵輪，開啟了一次王子生活式的休閒娛樂享受行程。這艘高十八層、擁有三千六百多床位和一千三百多工作人員的海上「巨無霸」，停泊在佛州的勞德代爾港（Fort Lauderdale)。

下午四時一上船，頂層表演台和游泳池周邊已擠滿遊客和服務人員，超大屏幕的電視機播放著舞蹈音樂節目，表演台上的舞者隨之起舞，氣氛熱烈掌聲不斷，算是一個歡迎儀式。這時郵輪汽笛鳴響，船身緩緩離開碼頭，駛向大海。港口城市的高樓群快速地向後退去，漸漸隱沒在蒼茫的暮色之中。我伏在甲板的欄杆上，欣賞著紅日西沉的美景，見晚霞輝映海面，鷗鳥掠水低翔，心裡不覺湧出王勃的名句：落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色。

這艘郵輪稱得上是一座生活設施一應俱全的移動城市。除了臥室和餐廳，還有商店、酒吧、賭場、電影院 、劇場、健身房、籃球場、游泳池等，我們在劇場觀看慶祝聖誕的專題文藝表演中，度過一個特殊的聖誕夜。

一望無際的大海，碧波萬頃，海面是白雲飄蕩的藍天，蒼穹似蓋，偶爾有萬噸巨輪在遠處相向而過，在這茫茫的天海之間，彷彿是漂浮在汪洋中的一葉扁舟。

這次航程沿途共停泊四個島嶼，分別是聖馬丁島（St Maarten）、聖基茨島（St Kitts）、聖胡安島（San Juan） 和大特克島（Grand Turk）；其中聖馬丁島一島兩主，分屬荷法兩國。聖胡安島（波多黎各）是美國的海外領地，但官方用語和教育都是西班牙語。每停靠一島，我們便登島乘車遊覽參觀這些島嶼上的景點：民居、別墅、教堂、總督府、古城堡遺址等。

郵輪上大部分時間都是悠閒躺在甲板的躺椅上度過，享受海風的吹拂、陽光的沐浴，讓自己身心徹底放鬆。這就是真正的休閒生活，要知道這時候，我們啟程的芝加哥正處在天寒地凍中。

回到房間，床單已經更換，收拾整潔。用餐時間一到，餐廳每天幾十道菜餚水果也已準備就緒。選擇自己喜歡的食品，端盤剛一落座，服務生就笑臉相迎殷勤地上來詢問需要什麼，彷彿自己是個高貴的王子，對於平時凡事都得自己在廚房操持並服務家人的人來說，受到如此熱情周到的服務，實在有些受寵若驚。

不想花額外的費用購買郵輪上的WIFI，斷絕了與外界的聯繫，正好落得個耳目清凈。斜歪在床上，打開電視機，BBC電視台正在播放國際新聞。一個烏克蘭軍人正在一個貨櫃里搬動陣亡俄羅斯士兵的屍袋，一個個原本鮮活的生命，都成為編號屍袋中凍僵的砲灰。

不想破壞自己的心情，便轉換到Movie頻道，這時正在放映一部太平洋戰爭的電影；大量美日士兵在戰場上倒下，殘酷血腥。我不想攪擾難得的清靜，隨手關掉了電視節目，又信手拿起這次旅遊帶來的唯一一本文學作品「莫言精品集」。

翻了幾頁，實在不願進入書中高密東北鄉那種窮鄉僻壤的人事糾葛情節中，掩卷沉思，又枕手仰面遐想。歷史的和現實的殘酷戰爭、嚴寒酷暑、饑荒災難，都遠離這個漂流在大海中小小的天堂，心裡忽然有一種從未有過的愉悅幸福的滿足感。此生已年逾「古稀」，又在全球疫情肆虐之中，暗自慶幸還能有這樣的一次身心俱舒的旅遊。所謂「不虛此行」，值了。