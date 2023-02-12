我從小嘴刁，每天吃飯都愁眉苦臉，挑三揀四，所以骨廋如柴，一副營養不良的樣子。父親看了心疼，母親看了生氣。母親總是怨父親，把我驕寵壞了，應該餓上幾天，就會乖乖地吃飯，父親可不依，一定要母親找出我喜歡吃的東西。

有一次清明節拜拜，看到鄰居家做的艾草粄，或許是那翠綠的顏色吸引我，就跟母親吵著要吃艾草粄。父親聽到有我喜歡吃的東西可高興了，但又嫌外面做的不衛生，父親一聲令下，那我們就自己做吧！

隔日父親下班回來，就帶我們去找石磨。石磨是由兩盤圓石組成，上盤有一小孔及長條狀木製把手，可以轉動；下盤靜止，外圍有一圈凹槽。將糧食放入小孔中，進入兩層中間，順著同一方向推動把手，食物在兩層中間滾動，磨碎形成米漿，米漿順著凹槽流入尾端承接的大布袋中。記得那天天黑又下著大雨，我們在大街小巷中穿梭，終於買到了石磨，雇了輛三輪車載著石磨摸黑開心的回家。

看到石磨能將米磨成米漿，對於當時小小的我，覺得不可思議，於是石磨就成了我會變魔術的大玩具，每天吵著母親做艾草粄。

做艾草粄的前一天，母親就開始準備工作，我們會到河邊尋找艾草，母親教我在一大片草地上，識別艾草的香味及外型，我眼尖找到艾草後，立即向母親獻寶。回家後，母親把艾草洗淨燙熟，再泡冷水，濾水去苦味後，搗碎擠出汁備用，然後把糯米和在來米用水浸泡。

第二天重頭戲上場，來到我們變魔術時間。我會把浸泡過水的米帶著一點水，裝入小勺，倒入小孔中，母親推動手把來磨米，等母親轉動手把一圈時，我就及時加上米水，兩人同心協力，磨好一大袋的米漿，母親在推動手把時，會哼著小調，或是講些家鄉的趣事，那就是我和母親簡單快樂的私密時光。

磨好仍含水分的米漿，收集流入大麵粉袋裡，母親會高喊父親來幫忙，父親大力扭轉麵粉袋，擠出水，再用石頭壓著讓它脫水，在等待脫水時，母親起油鍋，爆香紅蔥頭，加入碎五花肉，蝦米和香菇用少許醬油、白胡椒粉調味，最後加上家裡自製的蘿蔔乾，炒香後當內餡用。父親則專門負責壓碎芝麻和花生拌入少許紅糖，做成甜口味的餡。等米漿脫乾結成塊狀就可取出，加入備好的艾草汁及紅砂糖，揉和均勻至軟硬適中做成外皮，再加上不同的內餡。母親的巧手會把甜口味做成一片葉子的形狀，鹹口味做成一個圓球形狀，然後放上蒸籠大火蒸熟。這時滿屋飄著艾草的清香，我們就開心地等待著。

歲月悠悠，父母親早已作古，古早味的艾草粄已被精美時髦的甜點取代，但那帶有泥土芳香、碧綠青翠、甜甜鹹鹹，充滿愛意的艾草粄記憶，永遠溫暖著我。