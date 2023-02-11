我們養的拉布拉多犬Ellie，在我們住的村子中體型是最小的一隻，只有四十九磅左右。她活了十五歲半，最後兩年因為脊椎壓住神經而半身不遂，買了一輛狗的輪椅，每天還是出去走兩次約一哩左右，直到最後一天。那天晚上，我還是照常抱她在懷裡，她睡得很安詳，到了後半夜開始不停拉肚子，她用無助的眼神看著我，我知道時間到了。

那年女兒高中畢業，我們又要退休 ，她怕我們空巢寂寞，堅持要買一隻狗陪我們。那天去選狗的時候，一隻最小的白色拉布拉多自己跑來要女兒抱，就這樣，她來到我們家。

女兒上大學，離家不是很遠，每個周末去學校接她回來。Ellie開始她的終身職業：姊姊上四年大學，到了星期五下午她就在門口等，知道要去接姊姊；星期日下午黏著姊姊，她知道要送姊姊回學校了。

大學畢業女兒立刻有了工作，Ellie的第二個任務開始：每天接送姊姊去坐捷運或公車上下班。有一次姊姊把手機 掉在公車上，她跟我們一起追公車，成功把手機找回來；放假時去海邊、賭場度假，她陪著我們一起；在路上或旅館 見人就打招呼，每個人都很喜歡她，尤其是外國老太太，只要一看她，她就開始搖尾巴，跟她打招呼就更不得了，扭著屁股湊上前去。時間過得很快，十年過去，她一天天老了。

女兒開始交朋友、談戀愛、要結婚了。Ellie已經半身不遂要包尿布，躺在她的小床上。女兒結婚那天原本打算不帶她去，但又不放心她單獨在家，最後決定讓Ellie完成最後的任務：陪著姊姊出嫁。她不負使命從頭到尾保持乾乾淨淨，在新娘化妝室送姊姊走上紅地毯，而她姊姊哭花了新娘妝，差點連眼睫毛都掉了。

女兒在化妝室偷偷跟她說，「要堅持住再陪爸媽三個月，爸媽太寂寞了。」沒想到Ellie真的聽懂，又陪了我們五個月。

Ellie是狗，但從來不叫，每天晚上八點，無論她在哪，一定跑到哥哥面前一坐，用眼神示意他們帶她出去上廁所。每次哥哥回來過夜，一大早四點不到，她就跑去哥哥床上陪睡。村子裡幾乎有狗的鄰居都認識Ellie，十五年每天高興地跟每個人打招呼。

再見了Ellie，妳陪我們度過了最快樂的十五年。安息吧！