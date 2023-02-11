前些日子在家園版看到作者原志寫的「多倫多的冬天」，讓我想起了八○年代我住在紐約的情景。

記得剛來美國時，老公在新澤西州Stevens Tech讀書，學生宿舍旁邊有片斜坡地，上面有一排的樹，順著樹下全是草坪，長長的小丘廣場非常舒適，夏天可以在草地上玩遊戲。

當冬天下雪時，草坪上就成了天然的滑雪 勝地，我們這些陪讀的太太們就會帶著孩子去玩滑雪，沒滑板就用卡通紙箱拆平成紙板當滑板用，小孩就坐在上面、手扶著紙板邊，在小小的斜坡上往下滑。孩子們你來我往，母親們看著孩子玩得不亦樂乎，那是我第一次陪著孩子玩雪，也愛上了皚皚的白雪。

當我們搬到紐約長住時，下雪可是令我卻步，每當下雪天，一出門就膽戰心驚，開門面對厚厚的積雪，老公先是除清門口的雪，再清除人行道的雪。一早鏟雪車就把雪堆積在路的兩旁邊，地上撒滿了鹽也溶於水，要出門必須跨過雪堆。下雪還好，化成冰就不好玩了，地上結冰更是要小心，曾經幾次趕路摔得四腳朝天，還好雪衣、手套保護，不然可能就傷筋動骨。

還記得有一年暴風雪，但還是得上班，穿著雪衣上了地鐵 ，車廂裡每人的雪衣擠在一起，加上車裡的暖氣，讓人熱得難受想脫衣服；然而一出地鐵，面對寒風凜冽的雪花飄在臉上，拉緊衣帽低著頭，頂著寒風往前走，上班去。

下了班回家，還得趕著去托兒所接孩子，個小的我踩著厚度到我膝蓋的雪，自己都寸步難行，孩子小只能抱著，母子倆厚厚的雪衣隔著根本抱不住，還好老公下班趕回家，開車來接我們。

長年下來，這冰天雪地的紐約，春夏秋還好四季分明，只要冬天來到，我的日子就不好過了，唯一好處就是冬天外面就是我們的大冰箱，從中國城買回來的食物直接放在我們的小陽台上，掛著不會壞。

紐約住了那麼久，可惜溜冰、滑雪沒一樣學會，一年裡幾乎有四、五個月的時間下雪，可把我的筋骨凍成僵硬。我喜歡紐約，但討厭下雪的日子，正如作者原志所說，除了下雪還有下冰雨。

為此選擇搬離紐約來到南加 ，十月底下了飛機，那晴朗陽光普照的天氣，讓我呼吸到清爽的空氣，再也不是吸進冰冷呼出冒煙的冷氣。

就這樣，我愛上了南加州。可惜全球的氣候變遷，南加已不像剛來時的溫暖陽光，而是火辣辣的豔陽天。