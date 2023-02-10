少時在台灣成長，周邊所見身上有刺青者，概略可分為兩大類群體，一群為自一九五○年代從韓國戰場上以抗美援朝志願軍身分起義歸來的反共義士們，他們身上有著冷戰時期的反共標語；另一些則是身軀上雕龍畫鳳的所謂江湖人 士。而來到美洲大地這個極度標榜個人主義的國度，加上本為民族大熔爐之故，形形色色的人種，以及身上凸顯不同文化背景令人眼花撩亂的刺青，更是不可勝數，也就見怪不怪。

哈維爾是公司IT部門的一位紳士，他的整個左臂都有著深藍色的刺青，某日他身著短袖有領T恤，替女同事的電腦灌裝新軟件，我好奇詢問他刺青的由來，攸關家族百年的祕辛竟無意間揭開。

原來哈維爾先祖們發跡於西班牙，他的高祖父母乘船至古巴 ，然後祖父輩移入美國佛羅里達州 ，開始在新大陸生根。他從靠近左側胳肢窩的大臂開始，依序刻上了祖父母、雙親、自己和夫人的名諱以及家族圖騰：一只中間有一個十字架的盾牌，代表著哈維爾家族具有中世紀歐洲騎士尊榮的地位，雖然他自己對此典故也表達得不甚清楚。

哈維爾也舉起他看似乾淨的右臂，驕傲展示出目前內側僅有的兩行名字，那正是他家中兩位小孩的大名，我笑說，等他有了孫輩、曾孫、玄孫等，是不是準備依序在右臂上刻上後輩的名字，並逐次向右手掌方向的空間展開？他竟然回答正是此意！我連忙提醒他孫輩的展開是呈現數學中幾何級數的概念，諸如以一生二，二生四的速度擴張，倘使後輩爭氣，將會以更大的幅度拓展，他右臂上的空間要妥善規畫，才得以收納所有新加入的族人。

我替哈維爾總結，他左臂的家族圖騰和三代人的名諱，正是他「承上」的追本溯源；而右臂未來的發展則是「啟下」的價值傳承，哈維爾真是個「活動家譜」呀！他也問我有否意願在身上刺青留念，我回以古訓「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也」。而雙親已逝，身軀自動歸於太座所屬，在沒有任何特殊許可下，不敢造次。此謬論一出，連一旁的女同事也忍俊不住。

回家路上，想想自己忝為漢朝太祖高皇帝劉邦七十五代裔孫，若師法哈維爾故事，豈不是必需將大腿皮膚空間也要貢獻出。不過哈維爾的創意，真讓我對刺青有更深的體會。