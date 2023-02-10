我有一位八十多歲的親戚，先前突發心肌梗塞送醫急救，醫生立即為其植入心臟支架，送重症病房後又採取血液透析、心臟起搏、吸氧和鼻飼等措施，身上插滿管子。幾天後患者稍見穩定，醫生試著取掉部分管子，不料數小時後病情轉危，不得不再把管子插上。

由於新冠疫情，重症病房不允許探視；家屬見不到病者，卻要面對每天上萬元的醫療費用。過了幾天再試著取掉幾根管子，數小時後又告危急。醫生於是發出病危通知，認為病人年事已高，治癒希望極小；要繼續搶救還是停止搶救，家屬必須作出決斷。

對於不懂醫學的人來說，千百種疾病可以概括成兩類：不難決斷和難以決斷的。不難決斷的病，如傷風感冒，自己弄點藥吃，甚至不吃藥過幾天就好了。

然而不少病是難以決斷的。有病人患高血壓 與心臟病 ，醫生開了幾種藥，他知道藥是三分毒，要靠肝和腎來解毒與排毒。可屋漏偏逢連夜雨，他又查出肝腎功能不佳，這些藥還要不要服？不服，高血壓和心臟病怎麼治？服了，又加重肝腎的負擔。這位患者陷入兩難。

有些病連醫生也難以決斷。有名老年女性因腦溢血而致半身不遂，卻又查出乳腺癌，此情況下是否要切除癌變？動手術 患者能否經受住全身麻醉？如果不動手術，癌細胞擴散怎麼辦？醫生左右為難，只得由家屬來決斷。

當病人被確診絕症，只有幾個月壽命時，是否把實情告知病患，也是難以決斷的。老美通常實話實說，而華人則擔心告知實情，可能陷患者於絕望，在生命的最後階段與恐懼相伴。這固然是善意，然而隱瞞實情當真符合患者的利益嗎？由於不知實情，有些患者沒能安排好後事，或沒來得及了卻最後心願，在離世前感到無限遺憾。

有些時候面臨兩難，卻需要立即決斷。一位孕婦接近臨盆突發急病，醫生判斷大人與小孩只能保一個，要家屬迅速決斷。男方父母傾向於保孩子，而女方父母傾向於保大人；孕婦的丈夫作為簽字人，必須在幾分鐘內作出決定，他該如何在兩難中決斷？

患者瀕臨病危時要不要急救，往往難以作出決斷。著名詩人余光中住院後病情轉劇，家人問他，萬一需要插管急救怎麼辦？余光中想了想，表示「不知道」，女兒們說，「如果真到那一刻，由我們為您決定好嗎？」余先生說「好」，但是真到了需要決斷那一刻，家人們還是非常掙扎；最後她們想到父親很怕痛，才不得不決定放棄插管急救。

回到我那位親戚，他的家人陷兩難：如不繼續搶救，親人必死無疑；可是搶救的希望極小，病人還要承受插滿管子的痛苦。經過艱難而痛苦的考量，家人不得不作出停止搶救的決斷，隨後患者被移出重症病房，在親人陪伴下，平靜度過生命最後幾個小時。得知消息我不禁感慨：人生在世難免面臨考驗，即使艱難也得作出決斷，這就是人生的固有之義。