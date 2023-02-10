今年農曆新年大年三十夜晚上，我和太太、兒子一家人開心吃了年夜飯，隨即我和太太去家裡附近的黃大仙寺廟上香，祈禱兔年吉祥，疫情早日驅除，恢復正常生活。

約深夜十一點敲過，我驅車回家，車剛停進車庫，不遠處即傳來警車呼嘯而過的聲音，緊接著見警方直升機在我家上空作低空盤旋，發出「轟隆轟隆」的響聲。我想，一定不是強盜犯案，就是遇上了竊賊，這下可不得了了，警方直升機卻一直在我家附近低空飛翔，刺眼的探照燈，射透臥室的窗簾，一閃一閃的強光射入房間，氛圍顯得格外緊張。不料，警方直升機像著了魔似的，一直在我家附近圍圈打轉，竟通宵達旦地「停格」在空中。我迷迷糊糊躺在床上，難以入眠，心中只有一個念頭，「我家附近一定出大事了」。

第二天清早，「叮咚」一聲，我的手機跳進一則「世界日報」發來的恐怖新聞：臨近我家僅六分鐘路程的蒙特利公園市 舞星舞蹈社發生慘案，一個七十二歲越華裔 槍手，用機關槍在舞蹈社內瘋狂掃射，造成十一人死亡、十多人受傷的大血案。這個大血案讓我十分悲傷與震驚，也給我居住二十多年的平靜小城蒙上一片陰影。

令我感到可悲的是，犯下這滔天大禍的，竟是與我們講同一種語言的越華裔，又與我同屬銀髮族中的「七○後」。「老年槍手」的出現令人震驚、憎恨，這是社區治安的最新動向，值得人們警惕與高度防範。再說，有關機構平時對年長者的生活及心理狀態應加以關心，發現心理障礙要及時疏通，以確保老年人的精神健康與社區安全，嚴防老年人走上絕路。

再說，舞星血腥大屠殺，十一位受害者中，今年七十開外的馬經理是我二十多年的老朋友。對他突然不幸遇難，我很難過，失去一位老友，我深深懷念他。槍擊 慘案第二天，我即去舞星槍擊案現場向十一位遇難者獻花致哀，但案發現場仍被警方封鎖，未能如願。晚上，我參加了蒙特利公園市政府門前廣場上追悼死難者蠟光晚會，我打開手中白色電子蠟燈，向往生者三鞠躬，並禱告他們一路走好，在天之靈保佑他們在極樂世界一切安好。

說起來，事情還是有點蹊蹺。就在大年夜的六天前，馬經理在洛杉磯華人春晚上登台表演雙人舞「阿根廷探戈」，約我前往觀賞，並要我幫他拍照，我欣然允諾。那天他身著暗紅襯衫，黑色西裝繡著一朵白色花，人顯得格外精神。他與女舞伴矯健的舞姿，優美的肢體語言，贏得陣陣掌聲。在喝采聲中，我為馬經理拍下精彩的瞬間，萬萬沒想到，這張舞台照竟成馬經理天人永隔的絕版照片，這張照片我將好好保存，留作永久的紀念。

馬經理為人熱忱，樂於助人，是個老好人。十多年前，他在蒙特利公園市開一家音樂電器店，還代為唱歌愛好者錄製DVD唱片，生意不錯。有一年他送我一個聖誕禮物，竟是當年正熱門流行的VCD卡拉OK唱片，內有五百多首中國老歌，我如獲至寶，一段時間以來，唱卡拉OK便成了我娛樂生活的一部分。

後來他轉換跑道，參與經營舞蹈社；前不久，文友周大哥生日舞會正是在舞星舉行，當時歌舞昇平，熱鬧景象至今仍歷歷在目，但一切都成過去式，並成為我永遠的美好回憶。