吃過晚飯，我和孫女在房間裡，孫女看著手機 裡的寶寶搞笑視頻，一會兒使勁地喊著，一會兒哈哈大笑。突然，兒子、兒媳推開門，斜著身子探頭輕聲地說：「寶寶、奶奶，給妳商量個事，為了寶寶的眼睛，從今天開始，你的手機需要我們每天替妳保管一定時間，行嗎？」

我先是一愣，接著說：「我可以固定時間不看手機，為啥還要上交呢？」孫女也跟著喊：「你們兩個退下，退下。」兒子微笑著的臉板了起來，說：「不可以的，妳的心太軟，保證不了，還是我們來為妳保管。早上起床就上交手機，晚上寶寶睡覺後就把手機發給妳，一切為寶寶好。」我只好乖乖地投降交機。

這天是我到兒子家的第五天，從此親朋好友和我的電話、微信互不相通，幸虧我退休 在家，無大事聯繫。

兩歲多的小孫女在機場第一次見奶奶還怯生生的，到家就貼上我了，親得不得了，形影不離，晚上自然像久別的朋友，直到安然入眠，血統的力量還是不可小視的。

接下來的幾天，我們已混成了幼兒園的好朋友，同睡、同吃、同歡樂。可是我終究不是小朋友，慢慢發現她的嗜好，老喊著奶奶要看視頻，並且記得視頻的名字和動作，比如姑姑的游泳 視頻，她學著動作，喊著：「姑姑游泳，姑姑游泳！」看得目不轉睛，興奮不已。奶奶喊她的名字，她也聽不見，就像遊戲成癮的少年，讓我吃驚。

自從上交手機，我不動手機，她也不看視頻了，但頭幾天還時而想要，慢慢也就忘了。大量的精力開始爆發，蹦蹦跳跳走路觀花；講小人書一遍一遍，一摞一摞，好幾個小時停不住；自己玩家家廚房，排卡片排出很多花樣，玩積木玩出很多方法，各種玩法新奇好玩，我發現寶寶的專注力和創造力還是很多。這時兒子、兒媳看見高興得不得了，誇奶奶真會帶寶寶玩，我聽了美滋滋的，現在寶寶的兩條小腿很有力量，能主動牽住奶奶的手走好遠，奶奶也能從很遠的地方唱著兒歌、抱著寶寶回家。

兩個月來，寶寶和奶奶身體和眼睛遠離手機，比以前好了很多，天倫之樂也盡享其中，娘孫倆每天玩耍著，快樂無比。我也天天享受著準時上交手機和按時發手機的快樂。

我第一次上交手機，是成人自學考試前十五分鐘那次，我在大學教書的丈夫要求他的學生上課前上交手機，沒想到我退休在家也要上交手機。其實這都是間接地控制不自主的壞習慣，在機不離手的年代看似殘忍，實則收到很大的益處，現在的我每天期待著準時發手機。

我真的為兒子、兒媳從心裡點讚，他們也做了好榜樣，除了工作就陪孩子玩，從不玩手機，讓我很欣慰。