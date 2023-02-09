要說自己是美食 家，說白了就是吃貨。我出生於五○年代中期的北京 ，成長大飢荒的年代。當年北京物資短缺，各種各樣的食物都要票證：有糧票、麵票、肉票、油票等；每家還有一個「副食本」，憑副食本到副食店買芝麻醬、粉絲、雞蛋、以及每年過春節的香油、花生、瓜子。

由於食物緊缺，家裡每天做飯都非常節省，所以我從小養成習慣，吃飯特別快，總怕別人把飯吃光。一九七一年去農村插隊，當年餓到什麼都想吃，在農田裡幹活，逮著什麼吃什麼：從地裡剛剛收獲的生圓白菜、大白菜、紅薯、蔥頭、玉米、花生種子都吃過。

三年後到工廠做學徒工，有收入了，就開始到外邊餐館去吃飯。那時錢不多，只是撿比較便宜的北京小吃：炒肝、灌腸、燒麥、滷煮火燒、豬頭肉等。

八十年代畢業後開始醫師的生涯，收入提高不少，常到餐館吃飯，嘗試不同風味的美食，也經常在家裡下廚烹飪，自以為廚藝還可以。一次和朋友見面擺了一下譜，在北京一家有名的飯莊請客，點了不少菜，其中有一道菜：芙蓉雞片，第一次吃我就很喜歡：雞肉的嫩滑、湯汁的鮮甜、味道的清淡、唇齒留香，回味無窮。

無奈當時對我來說，這道菜太價格不菲，又實在很想吃，於是去書店買一本菜譜，照貓畫虎，試著自己在家烹調。把雞胸肉剁碎，加蛋清攪拌勻，再加入雞湯調成糊狀，炒鍋裡溫油將雞肉糊用勺滑入，雞片變白即可撈出，所有雞片用雞湯煨幾分鐘、勾芡後就完成了。但我試了幾次都不盡人意，做不出飯店專業廚師的味道。

去飯莊再吃一次，細細體會，慢慢品嘗，還問服務員是否知道這道菜是怎樣做的？服務員的回答給我一個軟釘子：「如果我告訴你怎麼做芙蓉雞片，你就不會再來我們飯店吃飯了吧」。

芙蓉雞片這道菜讓我糾結了一段時間，直到三十多年前到美國後，在YouTube上看到飯店廚師的實際操作，才明白我的做法完全沒到位，因為雞肉剁碎後，還要用刀身平平碾壓使其成為雞蓉；溫油也不是植物油，而是用豬板油，這樣做出來的雞片才潔白、滑嫩、鮮甜。

按照正規的操作後，自己在家烹煮的芙蓉雞片已十分接近飯店廚師的水平，只是年紀大了以後，血檢有「三高 」，再也就不用豬油炒菜了。