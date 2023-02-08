去年暑假，女兒帶她的兩個女兒從西海岸飛來馬里蘭度假，這讓我和丈夫喜出望外。新冠疫情 使我們每年的相聚變成了奢望，雖然經常視頻，但總覺得像隔靴搔癢，距離拉長了思念，歲月堆積著牽掛。

三年了，我們難忘兩個外孫女留下的快樂時光。那時大外孫女塔娃四歲，小外孫女凱米婭才兩歲，兩人都遺傳了其父中東式的深眼窩和一雙明亮的大眼睛。塔娃身材苗條配著瓜子臉，頗具中國式的古典美；凱米婭則長了一副娃娃臉，更像畫中的洋娃娃。

塔娃好靜，凱米婭好動，有一次凱米婭找我說話，我便問她是否喜歡首都華盛頓？她回答喜歡；我追問喜歡什麼？她不假思索地回答，喜歡這裡的人多、孩子多，也喜歡這裡的博物館、游泳 池和游泳班，最後又俏皮地說，還喜歡姥姥。這番話讓我驚訝，覺得是和成人在對話，最後的示好，簡直是神來之筆，即使是成熟的孩子也不一定會如此暖心。類似的劇情反覆上演著，我像發現新大陸似的和女兒談起此事，興奮地說咱家出了個神童。

這次女兒一家三口來訪，我們照例高興地忙個不停。周末，我和女兒帶兩外孫女參觀市內的動物園 ，園內的每個動物都讓她們興奮不已。看到長頸鹿時，兩孩子都調皮地伸長脖子，想和長頸鹿一較高低；熊貓館是她們的歡樂王國，兩隻大熊貓的一舉一動都讓她們著迷，即使大熊貓臥在那裡一動不動，她們也難得耐著性子等候。大熊貓可掬的憨態和兩個孩子的反應，我看到了一樣的純真。離開熊貓館時，凱米婭悄悄地拉著我走向旁邊賣紀念品的地方，想要一個大熊貓的毛絨玩具，面對如此聰明暖心的小可愛，我恨不得幫她多買幾個玩具。大熊貓到手後，凱米婭又要求再買一個長頸鹿，此時，我想起了丈夫常念叨的「不要溺愛」的提醒。

凱米婭見我沒立刻答應，很快補充說是想送給姊姊的，此話讓我深感欣慰，心裡暗暗稱讚她小小年紀竟能關心姊姊，並感激她彌補了我的考慮不周。等我們買完長頸鹿玩具快追上女兒和塔娃時，凱米婭突然對我說，她不忍心把大熊貓和長頸鹿分開，孩子的善良，讓我也沒強求她遵守諾言。回家後向女兒描述凱米婭的優秀表現，女兒則笑答，「妳上當了。」沒想到，我一個在風雨中闖蕩半世的成人，竟然被五歲的孩童騙了！我因此事對丈夫抱怨道：「是時代進步的太快，還是我落伍？」丈夫撫摸著我的後背安慰道：「還好，栽進去的是個溫柔的陷阱，輸給心愛的小外孫女，雖敗猶喜。」

快樂時光總是過得很快，分別時，我緊緊抱著兩個小外孫女說，我會想她們的；塔娃禮貌地回覆同樣的話，凱米婭則答道，「我愛妳，姥姥。」我明白小機靈是不喜歡那種帶有憂傷的回答，所以才如此道別，但不免又被小小人的大舉動震撼到。

目送著漸漸遠去的車子，我彷彿看到了一個越飛越高、越飛越遠的小天使。