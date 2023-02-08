玻璃海棠。(車蘭舞提供)

養花像對人一樣，你對它好，它也對你好；你每天關愛它，知其冷暖，只要你措施跟上，它自然能長好，多開花。

我家的玻璃海棠，是前年秋天我在城市綠化工人花草換季被淘汰的老花中，看見有一棵根系完整、還冒出一枝新芽，就連根帶土、用紙包住，拿家放到小花盆裡，培上土、澆上水。果然經過幾天，原來的芽慢慢長大。

玻璃海棠一開始我不太會養，我家陽光充足，我就把它放在陽光下，溫度過攝氏三十度後，發現它有點發蔫，就在網上查怎麼養玻璃海棠。知道玻璃海棠適應的溫度、濕度等習性，同時也知道如何施肥。溫度我一直將其保持在攝氏二十五度左右，溫度適宜時，我就把花盆拿到外，吹吹風，曬一下太陽；天氣太冷或太熱，我都及時端屋內。

濕度我憑感覺，用手摳花盆裡的土，大約一寸深的土乾了，就澆水。我澆的是橘子皮泡的水，人稱薄肥；底肥，我用的是搗碎發酵的、在土裡不能發芽的黃豆。在我蒔弄下，它長得很旺，接著就開花，真是四季常青花盛開。

我家的玻璃海棠鮮花盛開，長勢喜人。我種過很多花，像玻璃海棠一年四季總開花還沒見過。二○二一年，我撿回兩枝約八厘米長的一枝玻璃海棠，到現在一年半時間，已繁衍成八根枝條，高的有五十多厘米；矮的也有四十厘米，粉紅色的花和綠油油的葉子組合成的美景，讓人看不夠、賞不完。

玻璃海棠放在不見陽光地方很難長好，也不易開花，所以住在陰面的住戶不適合養玻璃海棠，可以養適合陰涼條件下生長的花卉，例如白掌、吊蘭、鳳仙花、喜蔭花等。

玻璃海棠是我生活中不可或缺的一部分，我早晨起床第一件事就是坐在凳子上賞花，看它枝繁葉茂、花紅葉綠蒸蒸日上，很開心。在賞花中睡意漸失，精神恢復，整天都有好心情。從老人活動中心回來，看到滿屋陽光灑在紅花綠葉上，我和先生坐下來高興地賞花，並自言自語地說，「親愛的花我們回來陪你了」；當我身體不適時，我會長時間坐那看花，減輕痛苦。

在賞花時我想，它能無憂無慮生長開花，供人欣賞，給人增添快樂，而我為什麼不能像花那樣開心呢？每逢節日，我常和先生一起靜心賞花和討論花，來豐富我的節日生活，尤其過節日，我們用賞花祝福孩子們像花兒一樣快樂、健康成長。