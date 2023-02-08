初秋早晨天氣微寒，車子進入南達科他州 西南角的卡斯特縣，沿途莽莽蒼蒼一片青翠，不曾見到美洲野牛、麋鹿和叉角羚的蹤影，也許還在睡夢中。木造的遊客中心門扉緊閉，孤獨地矗立在「風洞國家公園」牌匾後頭（Wind Cave National Park）。我們停好車，加入「早鳥」 行列，匆忙的神色看似趕行程的旅人，卻不想錯失一探此地風光的機會。

八點一到，服務人員各就崗位，等候的人紛紛排隊購票，共有五條路線，為了爭取時間，我們毫不猶豫地選擇一小時後出發，挑戰性較低，名叫自然入口（Natural Entrance）的坑道。轉頭瞥見牆面貼著「禁止攜帶各項物品入洞」的告示，趕忙把隨身背包、食物和水放到車子後備箱，獨留手機，為防洞穴長年華氏五十四度的氣溫，特地加了一件外套。

遊客中心地下室牆上掛著一些頗有年代的陳舊照片，其中一張是騎在馬上英姿煥發、名叫湯姆的男子，據說他於一八八一年發現一頭美洲水牛從一個吹著風的洞穴出來，這段傳說成為風穴命名的緣由，後來羅斯福總統於一九○三年簽署成立為第七個國家公園。

再往前，是一張阿爾文（Alvin）的相片和日記手稿，阿爾文何許人也？他是風洞最早的探險者，也是麥當勞 （McDonalds）家族成員之一，於一八八九年隨家人來到風洞，十六歲的他瘋狂地探索洞穴系統，並詳細記載，卻不幸於二十歲染傷寒病逝，至於風洞的所有權，因為礦業公司與麥當勞家族及合夥人爭議不休，最終由法院判決收歸國有。

九點整，洞穴入口前的涼亭已聚集二十幾個人，一位頭戴寛邊帽、身材嬌小的導覽員，快速俐落地交代注意事項，並解說牆邊岩石堆疊的一個洞口，如何因內外氣壓的差異，造成風的流向。

入口處鋪設一塊地墊，用以消毒鞋底；導覽員指定一人押後，我們便跟隨她踏上三百級的水泥階梯直下坑底，坑道狹窄只容一人，右側有金屬扶手，燈光幽暗、黑影幢幢；石灰岩被侵蝕後，以小顆粒似爆米花的形狀、箱形構造狀、蜂窩網格狀或霜花狀，分布在頭頂及通道左右側，顏色灰白，幽暗中若隱若現。

一行人既要眼觀四方，又要顧著腳下，隊伍越拉越長，前頭有人傳來「請低頭」的警語，接力似的一個一個複誦，卻無以為繼的消失在暗黑中，導覽員只好在一塊略微寬敞的平台等待清點人數；我們跟著導覽員走走停停，感覺洞穴無止盡，既好奇又驚恐。

印象最深刻的是在更深入的另一小塊平台，導覽員關閉電源，讓大家體會暗無天日的感覺，那一刻洞穴一片死寂，雙眼頓時失去視覺能力，彷彿死神遍布四周，頓時不寒而慄，令人不由得敬佩阿爾文一盞油燈一條繩子，獨自探索礦坑的勇氣。

我們隨著導覽員繼續深入，直到一堵牆橫在眼前，正暗忖是否要走回頭路，幸好一座升降梯送我們直達地面。

走過新墨西哥州 的卡爾斯巴德和亞利桑那州的卡屈那，會認為「風洞國家公園」的礦穴既不壯也不絕，卻是目前已知第五長的洞窟，行走在彎來繞去的窄道，宛如探索地下迷宮，另有一番體驗。