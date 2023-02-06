已經上了車的貝拉又打開車門，淚水泛眶，再一次走向我擁別，好感性的外孫女，讓我想起她的母親，當年和我母親在加拿大卡格利市共處五十日後，回台時，她母親淚眼汪汪，難捨難分外婆離去的情景。當年母親曾對我說：「萱萱重感情，眼淚把眼眶填得滿滿的，看了好捨不得。」說這話的母親，如今已經去了天家，易位成了外婆的我，卻在人間回味她當年的感受，也不免兩眼潮熱。

風雪季節裡，正值假期旅客擁擠，流感、新種病毒並存的氛圍，早已訂好機票的女兒全家四口不辭千里，全程穿大衣、戴口罩 、機上不吃不喝，從西岸飛回密西根共聚，對他們珍重親情的心意格外感動，尤其回家脫除外衣、洗了手，逐一篩檢為陰性後，才肯歡天喜地和我們擁抱，其小心謹慎的態度，委實貼心。

趁著聖誕新年假期，和安城的弟弟一家，他們也都篩測為陰性後，三代十一人同堂共聚，滿屋的熱鬧，滿心的歡騰，孫輩們屋內遊戲玩夠，大人、小孩又一起到戶外的冰天雪地裡堆雪人、砌冰磚牆，雪坡滑雪 橇後，人手一杯濃郁甜香的巧克力奶，熱呼呼地暖紅了一張張冰涼的臉頰。

快樂的時光總是飛逝特別快，歡樂的短暫假期轉眼結束，耳邊還晃著貝拉熱切的口頭禪：「我要幫妳，我要幫妳！」人卻已隨父母、弟弟，平安飛回到自家中。孫輩裡，最大的她在卡城老家時，總是這般邊嚷邊自動要幫我洗菜、切菜、翻鍋鏟、擺盤、泡巧克力，這位青青小蓓蕾，儼然當年稚齡女兒的翻版，幾乎讓我錯置時光，重回年輕有女相伴的歲月。也仍記得貝拉襁褓時，我幫她洗澡、換尿布、教唱兒歌、童謠、玩躲貓貓；現在的她，已朝小少女的路上成長。誠然，紛擾近三年的疫情 ，自覺身心老熟不少，而貝拉也不再是印象中的小孩童了，畢竟她是我們的第一個孫輩，有多少的第一次，就會有多少的新鮮難忘記憶，付出過多少相處的柔情，離別時刻，難免湧生難捨的淚水。

今年貝拉送我們兩個形色逼真的酪梨磁鐵和香蕉磁鐵，也許是上回去女兒家，貝拉觀察我常買酪梨，外公喜歡香蕉，所以她親手用細巧的膠圈，創意黏貼構圖，再用熨斗燙平。這兩個新磁鐵對我們具有特殊意義，代表了貝拉的敏銳觀察力，以及肯花時間、不在意繁複製作過程的耐心和愛心。

臨別時，她不好意思直說，只湊上耳邊悄言：「在我睡的房間，有一個小東西留給外婆。」原來，她用中文寫「我愛妳，芷玉」，在小花箋上表白，這則感性的留言，直兜得我滿懷溫馨。

「自古多情傷別離」，然而，當我們同在一起時，盡情盡興同享過當下每一刻的交流歡快，曲終人散，固然傷感，但記取假期歡聚的柔情和美憶，繼續朝各自的人生路前行，有別離，才能帶出下一次再聚首的展望。