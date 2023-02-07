日前在家園版刊載的《在美放飛童年夢》、《風箏不能放過高》兩篇文稿中，我歡喜地記述了網購的大三角風箏，陪伴我和妻子及孫子歡度夏秋冬三季趣事。時下，我無奈傷感相告：大三角風箏不久前被一股強勁的西北風掠走了。

去年初夏時節，孫子喜愛上了大操場公園，為給孫子增添玩樂內容，兒媳網購了大三角風箏，但沒想到，孫子一到大操場公園，就和熟悉的小夥伴匯在一起，溜滑梯、盪鞦韆、鑽筒洞，隨後又一同踢足球 、打壁球，把大三角風箏拋扔在腦後；待我把大三角風箏放飛到藍天，飄飛在其他風箏之上，大聲喊叫孫兒過來放一會兒時，他才跑過來接過我手中的風箏線板，但只是放一會兒就沒有興趣，倒是跟隨他一起跑來的兩名玩伴，興高采烈搶過線板接著放。

隨後日子，孫兒皆是這樣對放風箏漫不經心，而他的玩伴——兩名華裔 、西裔兒童像是被磁鐵吸引，一見大三角風箏飛上天空，便連跑帶蹦來到我跟前。看到孩子們愉悅地把控著飛翔的大三角風箏，華裔家長讚嘆：「這風箏飛得真高。」西裔家長則豎起大拇指：「OK、OK！」

兩位年輕女士經過此地，雖然初次謀面，但熟悉的東北鄉音也讓她倆毫無顧忌，坦露心願：「讓我倆也體驗一下放風箏的樂趣，並煩請您幫我們錄一下視頻。」我將風箏線板遞給她倆，她們竟像孩子似的，邊快樂地放邊道著感受：「放風箏真有意思，拉著風箏線，就感覺像魚兒咬鉤一樣。」

廣東籍女士陳某，為一名華裔兒童擔當家教之餘，每天傍晚都領著學生到大操場公園遊玩。與我和妻子熟知後，看見天空飄飛起大三角風箏，便逕直來到我身旁，不客氣地接過風箏線板，一邊愉快地放，一邊向不會說普通話的學生示範傳授技藝。

一天，陳女士因精力過於集中專注，不停地搖擺線板釋放風箏線，結果風箏線搭掛在公園高桿燈上，我瞧見後連忙搶過線板往回收線，但風箏線繩還是被高桿燈柱刮住了。我無奈將線繩收到高桿燈下，之後用力扯斷，斷線的大三角風箏晃晃悠悠飄落下去。還好，我緊隨其後僅追了幾十米，便尋到搖搖欲墜的斷線頭，迅速拾起往回跑，將要降落樹梢的大三角風箏重新飄飛起來。

大三角風箏首次斷線化險為夷，完好無損，但第二次斷線卻恣意妄為地飛走了。

去年聖誕節 前夕的一天午後，天氣預報介紹，傍晚將有降雨。我和妻子陪孫子抵達大操場公園後，孫子和小夥伴團團直接跑向壁球場玩樂去了。我像往常一樣，把大三角風箏放飛到天空，此時公園遊人較少，只有六角亭廊內數十位不同族裔的大人孩子正進行派對聚餐。

看到大三角風箏在蒼穹裡一只獨放，會餐的民眾紛紛豎起大拇指；但就在這時，一股強勁的西北風掠過公園操場，瞬間把風箏線拉直了，風箏飄飛到我的頭頂，我正思慮如何應對時，感覺緊繃的風箏線繩猛地一鬆，線斷了！大三角風箏隨著強風扶搖直上，且越飛越高越飛越遠，最後降落到幾條小街之外樹枝上。

大三角風箏跟隨強風飛走了，我心中彌漫起惋惜與不捨。於是在離情別緒纏繞之中，敲打出了留戀短文……。