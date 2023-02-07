在群組裡的聊天，「理工男」這個詞出現過若干次，主要是說學理工的男生大多不解風情、不浪漫，還缺少藝文素養。

我被指為「理工男」一點都不冤枉，但是同樣「理工男」的同學，有畫作常得獎和展出的；有二胡拉得相當棒的，也有攝影 和影片拍攝得很有水準，同時還配詩。為什麼他們做得到？因為他們興趣多元，也肯花時間讓自己更優秀。

電視傳出一段音樂，我脫口而出「United Airline」；太太立刻說：「Gershwin的藍色狂想曲」。此時，女兒和媽媽一起取笑我。

我安靜、安分了一小陣子。有一天，電視傳出一曲交響樂 ，我說：湯姆貓(Tom & Jerry 卡通)；太太說：匈牙利狂想曲。我又被嘲笑一頓。

疫情 封控放鬆，我和太太回來台北，家中有一個電動熱水瓶，水燒沸時電動熱水瓶播出一段音樂，我說：老漁翁；太太接：巴哈小步舞曲。我只有傻笑以對，幸好，我還沒有把「出埃及記」說成「史艷文」

我正應了「愈缺什麼，愈炫耀什麼」的行為模式。為了避免繼續出醜，我應該見賢思齊，在美學和藝文方面下功夫。疫情危機尚未完全解除。好好培養藝術修養，練一項跨界才藝絕對不會浪費時間，必然是有益的、值得的。