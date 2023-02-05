唸小學時，老師問我們一個謎題，「秀才不出門， 能知天下事」指的是什麼？當然答案是「報紙」。從此我對報紙有了興趣，開始喜歡閱讀國語日報。

中學時就到叔叔家看他們訂的中央日報，後來上了大學和工作後，各種報章雜誌多樣，且有彩色版的，因我喜歡國畫和新詩，剪貼報紙上的圖片和喜歡的詩作就成了我的興趣。我不僅把這樣的剪報貼在有保護膜的夾冊上，還多事的在剪報中寫上詞句；譬如有兩張並貼的畫作，右邊是一幅風吹江岸蘆草的景緻，左邊是一幅古人在風裡望遠的景緻，我便在中間寫上「隔江煙野晚風侵，瀟瀟聲裡斷客心」的句子。

另一組剪報是一幅夜裡月下人和一幅人家居屋，我寫「多情夜裡燃燭淚，幾回尋他路與風」。

初到美國唸書的那些年，中文讀物貧乏，除了自己帶的中文讀物，要看到其他的中文讀物很難。

所幸後來經由朋友介紹，知道有世界日報 可訂，就成了我在異鄉生活的最大精神糧食支柱。有世界日報後，我的剪報工程就更擴大了，每個領域的作品，從文章、圖片、食譜 ，到精采的廣告等，只要我認為可留的都剪下來，有的整齊貼在有保護膜的相冊上，沒時間整理的就亂成一堆放進檔案夾裡。

再次搬家，整理家當又是一大工程，一大堆的畫稿、畫具、畫冊和書籍是最難割捨的，當然也還有那許多的剪報。這次整理家當，有關國畫的東西、剪貼簿都留了下來；食譜剪貼的冊子我做了割捨，許多可以在網路上可以找到的就不留了，有一些是別人給的食譜或自己手寫的就將其打在電腦上，還有不少不捨得丟掉的，就存放在一食譜盒子裡。

許多剪報要捨不捨實在是很糾結，後來總算有了解決辦法；我有一個朋友愛讀書，和我興趣相投，我就把這些剪報資產「過戶」給她，但請她幫我列印一份那些貼在相冊上的好文章，如此我可帶在旅行的路上閱讀。

我也把好多箱的文化家當寄放她家，囑咐她若有興趣我的典藏，歡迎隨時取用。

現在網路發達，只要一機在手，幾乎世界就在你的手掌中，以前很難得到的書本或文章，現在只要滑動手機 ，立即呈現眼前。但我還是喜歡讀紙本的讀物，每回讀過的文章都不肯捨棄而存留起來，總以為往後還會有需用的時候，如此「變相的剪報」又成了我搬家時的負擔。