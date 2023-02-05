電話響起，女兒那邊傳來又急又笑地大聲說：「媽媽，妳要打電話去保險 公司報案，我的車門被拉壞了。」一聽就心焦，追著問：「你們沒事吧，發生什麼事了？」「我們沒事，沒人在車子裡！」

女兒那年在柏克萊加大 當新鮮人，趁著假期，約了兩位好朋友到優勝美地 國家公園露營，他們三個買了食物、睡袋、營帳、餐具等，興致勃勃出發，一切都很順利，紮營煮食，圍著火堆烤棉花糖，唱歌談笑看星星，享受露營之樂。

第二天起來要到車子上拿東西，走近車子時她不禁大叫一聲，看到車子後座的車門被扯壞了，但沒有其他損失，很快便有公園警察來到，一看便告訴女兒他知道發生了什麼事，是熊出來尋食，他也知道是誰做的好事。原來這些熊都有名字，他說那是一隻年輕的熊；因為女兒沒有把食物放在有鎖的儲物桶裡，熊會到遊客的車輛上尋找食物。

女兒的後座上放著一盒爆米花，那種在超市買得到有錫鋁紙包裝好的扁盤子，可以直接放在焗爐或是炭火上烤的。這隻熊看到便用牠兩隻爪子放在車門和車身的縫隙裡用力拉開，伸爪子進去拿，不知道為什麼不要，只留下一個清清楚楚的熊掌手印。爆米花沒有被拿走但車門已被扯爛，幸好還可以開回學校。

於是我趕快打電話到保險公司報案，那時和這公司打交道已超過十幾年，職員親和相熟，他一聽完我陳述後，便一本正經對我說：「這小城很多人都認識你一家，大家都知道你的女兒很聰明，她應該可以編出比較精采的故事吧……但熊？」把大家都引得哈哈大笑。

很可惜當年沒有iPhone，沒有留下車門的照片，也沒有留下有熊掌印的爆米花盤子，但學到的是在優勝美地公園裡，絕對不能留下任何食物在車上，否則熊就會找到，一定要放在園區放置有鎖的大鐵桶裡，才不會有意外掃興的事發生。