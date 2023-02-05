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耆老打羽球

毅江

我居住的老人公寓南北兩座大樓之間，是一個供住客休閒娛樂的封閉式花園，一條連結兩樓的有遮雨棚走廊將花園一分為二，東邊是花圃綠化區域，葉綠花紅竹影婆娑；西邊則是一片擺放著桌椅的水泥地，給老人們健身或娛樂之用。

每天上午九時過後，便有華裔老人三五結伴地在這空地上打羽毛球，既可活動手腳健體強身，又能交流信息增進感情。不知何故，我感覺這公寓華裔住客的不少活動，總是呈陰盛陽衰之勢：女士們積極踴躍參加，男士們則似是居家者多，這打羽毛球也不例外。

說起打羽毛球，我與它已有幾十年的交道，參加過無數大大小小的比賽，可稱得上是沙場老將了。一日我去華埠買菜回家，見她們在花園打得熱鬧，突然手癢興起，便走過去觀戰。那班女將們見有男士加入，自然熱情相邀，我也就不客氣，接過球拍比劃了兩下，活動一下手腕、腳踝關節，便與其中一名女士玩起來。

說是「玩」，是因為她們雖然天天都在花園灑汗揮拍，但打球的手法卻不甚正規，步法就更談不上了。我見對手兩手各執一拍，不覺有點奇怪，便說：「妳真了不得，竟能左右開弓。」她聽了哈哈大笑：「哪裡，我是懶得彎腰去撿落地球，才兩手執拍以便把球夾起來。」我想想也是，畢竟我們都年齡已高，經常曲膝彎腰確是一件苦差事，所以將打羽球作為一種強身健體的活動，大家隨意玩一下便好，要求不能太高。

我與她玩了不幾拍，儘管我控制著力度掌握好落點，盡量把球送到她面前，她還是有點氣喘吁吁起來，於是我對一旁觀戰的女士們說，「乾脆妳們兩個人與我一個對打如何？這樣妳們就有歇息時間，也不會覺得太辛苦了。」馬上就有一名女士應聲下場。在對打中，我見一女士擊出一個短球快要落地，便習慣地以快速上網的步伐，球拍貼地般將此球高高地挑起到她們的面前。

對我這一動作，她們不禁連聲叫好，說一看就知道我是位羽球高手；我笑著說：「高手真算不上，不過是打了幾十年球罷了。」在她們要求下，我簡略地介紹了一下打羽毛球的基本手法和步法，並示範性地展示了正手高球、反手高球、挑球、扣球和平推球的打法。

最後我有點遺憾地對她們說：「可惜沒有架起網，不然還可以展示一下吊球、網前搓球等手法。」一名女士聽完興奮地說：「我平時最喜歡打你說的那種平推球了。」於是我們便下場切磋起貼身平推球，看看誰的出手更快、更準、更狠。

我們公寓的耆老們大多辛勞半生，退休後便有了空閒時間。平時大家讀讀書，打打球，下棋玩牌，種菜栽花，多些互相交流各抒己見，便能精神舒暢身心愉悅，度過歡樂的晚年。

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