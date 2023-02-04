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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

非洲菫

侯文俊

位於我家日光室這盆綠白色的非洲菫（African Violet），在窗邊灑落的陽光下，燦爛地綻放著生命的美麗，這抹明媚生動的淺綠色彩為我家增添了幾分清新浪漫的氣息。

這盆非洲菫是我在二○二一年一月初在家得寶（Home Depot）以二點九九美元買的，非洲菫較常見的有紅、紫、黃、藍、白以及粉紅等不同顏色，這盆綠白色的非洲菫是我首次在店裡買到的顏色。

也許綠白色是最近改良的新品種，這盆非洲菫從我買回來後一直開花到現在，從未間斷過。一般非洲菫開完花後都會休息兩、三個月後再開花，我種植非洲菫已經三十幾年了，第一次看到非洲菫連續開花超過兩年。

非洲菫又名非洲紫羅蘭，花色斑斕，極富詩意，是我最喜歡的室內植物之一。

盆栽植物在美國已成為主要生產的盆栽花卉，非洲菫非常容易照顧，是一種懶人也可以養得活的植物，有人稱非洲菫是室內盆花女王，許多居家或辦公室內常可看到它美麗倩影。

除了日光室之外，我家許多角落都有盆栽植物的點綴，室內植物不但可以淨化室內的空氣，也可以襯托出房子的雅致，這些植物除了能帶來了生機勃勃的活潑氛圍之外，更營造出清新健康的家居生活。

我喜歡拈花惹草，每天觀賞自己栽種的植物，總會令人感到非常的愉悅，尤其是這盆連續開花兩年的非洲菫，更是讓我覺得心曠神怡。

心理師認為，花在植物上的時間最後都會滋養自己，人養花，花也養人，花草不語，卻最能撫慰人心。

心理師

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