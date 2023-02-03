一九九三年，我從中國大陸移民美國之前從來沒有吃過披薩，只從影視畫面上偶然看到披薩餅，就像花花綠綠的大號中國蔥油餅。有人說披薩的祖先是中國的蔥油餅，這種說法只雖然是一家之言，但是蔥油餅外焦裡嫩、蔥香撲鼻，味道的確相當誘人，而披薩就像在蔥油餅上再加一點果蔬和奶油，至於味道怎樣，沒有吃過說不出來。

不管是蔥油餅還是披薩，主要成分都是麵粉，只是中西方的吃法不同而已。妻子做的雪白饅頭，保持著麵粉最原本的營養成分和美味，放在冰箱裡，永遠吃不完；平時我們還經常做自己喜歡吃的麵包、麵條，加上中式配料，搭配各種自己喜愛的美食 ，這一切哪是披薩哪能比得上的？所以我對披薩談不上喜歡與否，有人說它好吃，我只是用畫餅充饑的心態來欣賞它。

我們一家三人都吃中國飯，來美國之後，到朋友家聚會吃了幾次披薩，我才知道我所想像的披薩上的奶油（cream）其實只是其中的配料之一，與其類似的還有奶酪（cheese）芝士、黃油（butter），都是牛奶 提煉的，區別是奶油比牛奶稍稠一些；奶酪是發酵的成為固體的乾酪牛奶製品；黃油就是從牛奶中提煉分離出來的固態的油脂。

三者沒有太大的區別，但我最不喜歡的就是脂肪含量很高的黃油，從來沒有嘗過。我有時去買披薩或者漢堡，都要求不要放黃油，有時買現成的糕餅有黃油，都要把黃油刮掉再吃。

早年打工時為了方便，就把披薩當飯吃。有一次我去幫朋友搬家，中午到一家披薩店吃披薩，主人點了有蘑菇和香腸的披薩，一盤十六英寸的披薩比薩切成六片，我吃了四片，而一般人兩片就足夠飽腹了，現在年紀大，兩片都吃不完。

如今我對披薩的喜愛不下於吃中餐，上月幫朋友幹活，午飯時朋友帶我到大商場任意挑選餐點，裡面有幾十個飲食攤點，幾乎包含全世界的午餐品種，我只點兩塊披薩，不到五美元，而其他朋友點一份中餐都要十幾美元。

去年我們這裡新開一家亞馬遜的實體雜貨店，連續幾個月都有賣四十美元贈送二十美元的優惠券，我每周都去買一個有鮮菇菠菜配料的蔬菜披薩，遺憾的是最近去了一次這家店，這種披薩也沒有了，只有一般的奶酪披薩。

雖然在YouTube視頻就可以學到做披薩，但是我很少做披薩，想吃的話去Costco 買菜時順便買一盤，Costco美食廣場披薩十八英寸大，才九點九九美元，非常便宜，有時故意多買一盤放冰箱冷凍，需要的時候隨時解凍加熱，味道不差，非常方便。

疫情之前Costco的美食廣場披薩有奶酪、義大利辣香腸或兩者的組合，但由於新冠大流行，Costco停止銷售組合披薩。比起那些在戰火中饑寒交迫的人們，年過七旬的我，還能平平安安走過這三年，吃披薩還挑挑揀揀，是不是太奢侈了？