標題略顯怵目驚心，卻是去年底發生在我身上的事。日常騎單車外出時栽倒，居然落到頭破血流地步，思之仍心有餘悸，便將此經歷寫出來，也許可提供些許借鏡」。

那日中午我去布魯克林U大道華人超市 購物，之後向北騎回家，沒想到突然「落馬」墜地，只記得被幾個好心的過路者連人帶車扶起，但如何倒地卻毫無印象，只隱約感覺未與任何行人或車輛相撞。一種可能性應如後來急診醫生所說，我是瞬間失去知覺 （passing out）。現場一名中年男子指著柏油路面的斑斑血跡告訴我，「你頭上出血了。」我才注意到我外套衣領和雙肩包背帶上也都沾有血跡；一位說話帶俄語口音的大媽遞給我一疊白色紙巾，我趕緊用它頂住左後腦傷口，頻施壓力，意圖止住流血。

那男子已為我撥打九一一電話，大約五分鐘後，一輛救護車開到，好心的路人把我移交給兩位女急救員才放心散去。急救員查看我的傷勢，堅持要我去醫院急診部，我因為未感劇疼，加上頭腦清晰，便婉拒了，只要了一塊藥用棉堵住傷口，以左手緊壓頭部，右手單手推車龍頭，慢慢步行回家。

到家後，我即上網預約自己醫保公司的門診，次日下午去看醫生。醫生擦拭了傷口四周，又讓護士給我打破傷風針，然後堅持要我去幾個街口以外的紐約大學醫學 院附屬急診部，他說我須做腦部斷層掃描，以查清有無腦傷。

急診部一位名叫維克特‧雷的年輕亞裔 醫生為我接診，他不僅讓我做了腦部斷層掃描，還做胸部X光透視和驗血，最後又給我清洗傷口，在沒有麻藥的情況下為我縫兩針。他反覆說明，「嚓嚓」兩針會很快結束，而如注射麻藥則要在頭部打好幾針，反而平增痛苦。

在急診部足足待了兩個多小時，天黑後被放回家，心裡多少有些寬慰，因為腦部掃描未發現深度創傷，誠如我一開始的估想。雷醫生一見我時就言明，「你的傷口沒那麼嚴重，問題的嚴重性在於摔倒時失去知覺，我需要查明原因，所以一定要驗血和胸透，不然如類似情況再次發生，後果也許會更嚴重，你甚至可能會起不來。」我笑他危言聳聽，他卻說他有權強制讓我留院觀察，如我不意識到嚴重性；我胳膊扭不過大腿，只好表示服從。

萬萬沒想到例行上街惹出如此麻煩，不僅身體受傷、頭破血流，還被強送急診部折騰老半天。又一細想，方感去急診部並非冤屈，比如頭部縫針和腦部掃描都是例行門診難以辦到，而這些對我來說其實助益甚多，倘不經此招，萬一腦部有損而不知，將來豈不要遺恨餘生？我一味貪圖省事，極力回避急診，其實是對自己健康不負責任的表現，實不足取。

另外還有個重大教訓，我已不再年富力強，儘管我的單車騎藝不賴，但偶發事件無法預測，今後但凡騎單車出門，我一定要戴上頭盔，絕不再怕麻煩和圖僥倖，也不可拿老命打賭，我甚至如此要求子女，謹慎為妙。

我總想，如果那日我出門時頭頂有頭盔呵護，也許就不必遭無妄之災和皮肉之苦；只是，天底下真有「如果」和「假使」嗎？