又是過年時，千家萬戶中華兒女張燈結綵，歡度一年中最重要的傳統節日。一聲祝福，一頓年夜飯，一副對聯，一串鞭炮，一次跟父母桌邊的促膝長談，這些都是濃濃深情的象徵。

我出生在中國北方的小城市煙台，記憶中，那時我們生活物資並不是很優渥，然而那時過年的「年味」卻比物質、財富富足的今天要濃烈百倍，無論是親情、友情，還是愛情，都遠比今日的「手機 之情」來得更接地氣，更暖心，更富有人情味。

印象最深刻的是新年這一天，我終於可以穿上我朝思暮想的新衣服，大紅、粉紅、桃紅、棗紅……，我母親年年都換著花樣給我做不同款式的新衣服，但千變萬化不離其中，「紅色」。我家中排行老三，上面還有兩個姊姊，所以我平時都是穿姊姊們已經穿不下的舊衣服，平時一年中，父母給我買新衣服的機會少之又少。

在上個世紀七十年代初，家裡的經濟條件還是捉襟見肘，甚至豬肉都要憑票購買，可那時每到農曆新年的除夕這一天中午，我母親會做我童年記憶中我最愛吃的年菜「大白菜燉粉條」，裡面有大片大片的肉片。後來我聽說這道菜就叫「大菜」，同音「大才」；對年夜大餐的一大桌子菜都不是十分感興趣的我，卻情有獨鍾這道菜。

成了一家之主之後，我延續了母親的傳統做法，也學著做這種「大菜」，但卻吃不出來兒時除夕吃大菜的味道。現在我明白了，當年我吃的是家的味道，嘗出的是親情的滋味。如今，這是我的一道相思菜。