天下的母親都是孩子們的守護天使 ，不過再完美的父母，也不可能在兒女的成長過程中全程參與和陪伴，可能有工作、環境、健康、經濟等原因；所以，有時鄰居或是朋友，也可能成為你的守護天使，也就是第二個媽媽。

眷村是政府為了國軍及其家屬建造的簡陋房舍，稻草屋頂、竹泥糊牆，由於雞犬相聞，形成眷村獨特的文化，特性是居民關係良好、互動密切、互相扶持；眷村媽媽們勤儉、耐勞、互助，街坊鄰里間互相關照，相處和諧，有如一個大家庭。

父親早逝，家境清寒，我們沒有華服美食，可是母親盡力讓我們溫飽，「布衣暖菜根香」，母親教誨：「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香」，「貧窮不可怕，只怕人窮志短，」一家人和睦溫馨。由於自身的經歷和傷痛，母親分外憐惜失親的孩子們，如果鄰家孩子們放學，父母還沒有下班，外面天黑了，颳風、下雨或是在寒冷的冬天，為了確保他們安全，母親總是把他們接回家，煮一碗陽春麵或是饅頭讓他們暫時充飢，有時是擦洗傷口。孩子們習慣了，放學後甚至先到我們家來轉一圈才回家。

隔壁趙家的小弟、小學一年級的紹安聰明伶俐，深得大家喜愛，他喜歡和我們家小弟一起打球、騎腳踏車，寒假時，趙媽媽催促他寫作業，他總是說：「等一下。」媽媽忍不住嘮叼：「還不收心，只顧著玩，真是讓人操心。」未曾想，紹安以為母親不再愛自己，甚至懷疑自己是不是撿來的？傷心難過，竟然帶著書包、牙刷，留書離家出走，趙媽媽發現兒子不見了，急得直哭，找母親商量對策。

母親安慰趙媽媽：「別著急，不會有事的，沒個準，等一下肚子餓可能就回來了。」其實心中也沒個譜，十分著急，母親拜託大家分頭去找，自己陪趙媽媽在家等電話，小弟也到他們常去玩的幾個地方尋找，可是都沒有蹤跡。

下午一點左右，紹安出現在我家的後院，看到他，我高興極了，不動聲色問他肚子餓嗎？他點點頭，我炒了一盤蛋炒飯又倒了一杯水給他，轉身給趙家打電話：「平安歸來，正在吃飯。」

紹安不願回家，母親勸慰他：「孩子，你媽媽非常愛你，你是她親生的，我們都可以做證，而且你在事情沒有弄清楚之前就離家出走，這是不對的，萬一真的發生什麼意外，你媽媽會多傷心？好孩子，以後遇到任何的疑問或困難，先和家人商量，尋求解決方法，千萬不要再隨意離家出走，好嗎？」此後紹安偶爾遇到不順心的事，會來我們家找小弟或是母親商量，沒有再做出任何出格的事。

母親生前，逢年過節時，那些當年的小太保、小太妹們，現在都已成家立業，他們拖家帶眷來探視母親，帶著他們自製的年糕、醃漬 的臘肉、香腸和一些熟食，提著大包小包的禮物來訪；他們陪母親聊天、話家常，看春節特別節目，有人下廚準備飯菜，就像在自己家一樣。

提及往事，紹安感恩的說：「以前是您照顧我們，現在讓我們來照顧您吧！當年不懂事，衝動、任性，差點誤入歧途，因為您的關懷、開導，讓我們感到被了解和尊重，人生才有了意義。您是我們的守護天使，第二個媽媽，感恩有您！」

紹安從事牧師的工作，因為新冠疫情 ，加上健康因素，前年退休，夫妻兩人結婚十五年才老年得子；兒子天恩本性善良、個性陽光，明年即將大學畢業，母親在天之靈，看到這些當年她疼愛的孩子們和孫輩們，個個都平安健康，堂堂正正的做人，想必十分欣慰，含笑九泉。