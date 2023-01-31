近一些朋友品嘗了我家橙子後，問及一些關於橙子的問題。由此，也引起我對這棵伴隨著我二十年的橙子樹的回憶。

二○○二年春夏替換之際，我舉家從伊利諾州 搬到加州 。就這兩個州氣溫變化的差異而言，一個是冬季漫長嚴寒，夏季短暫溫涼；一個則是一年四季處在溫暖與晴朗，一年中有超過七成的時間陽光明媚。

加州的氣候滿足了我多年以來的夙願：種植果樹。在我們後院還沒有開始改造時，我就已經在規畫在後院要種植的果樹了，批把、李子、冬棗、蟠桃等。

加州是盛產橙子的州，質量好，而且價格便宜，所以一開始，我並沒有計畫種植橙子樹；直到有一天，我吃到一種血橙，看到它的天然紅色果肉，晶瑩剔透，像艷麗的紅玫瑰；口感上帶著八分甜潤和兩分果酸，酸甜完美地融合，將血橙的美妙發揮到極致。我禁不住驚嘆大自然給予血橙的厚愛和饋贈，在自家後院種植一棵血橙樹，是我迫不及待的目標。

在訪問了幾個植物園 後，總算在一家「秦媽媽果園」買到一棵掛著血橙標誌、樹上還結著零星幾個血橙的樹苗。種植後的第一年，橙樹沒有結出任何橙子，我理解，果樹在移植後的第一年是不容易結果的，原因是根系損傷嚴重，水分養分供應不足。接下來，修建後院，這棵橙樹的種植位置，又干擾了後院布局的整體安排，我只能將其移種到院外。

之後的十幾年裡，橙樹一年年地長大了，長得枝繁葉茂，看起來非常漂亮，而實則是中看不中用；它要麼不會掛果，要麼就稀稀疏疏結幾個，所結的橙子又酸又苦。願望豐滿，現實骨感，我想起了「南橘北枳」這個典故。

南橘北枳出自《晏子春秋‧內篇雜下》，原文是橘生淮南則為橘，生於淮北則為枳，意思是橘樹生長在淮河以南的地方就是橘樹，生長在淮河以北的地方就是枳樹，比喻環境變了，事物的性質也是變化的。

我是在加州買的血橙樹苗，而且也種植在加州，這並不存在區域的改變，而香甜如橘的血橙，怎麼就變成了苦澀的枳了呢？真是讓人百思不解。

直到二十年後的今春，橙子樹開始發新芽，這些嫩綠的小芽調皮地從樹枝裡鑽出來，在綠葉中冒出一朵朵白胖胖的小花。它那濃郁的花香，不時地招來幾隻小蜜蜂，牠們在忙著傳粉、採蜜，當微風拂過，片片花瓣落下，在花朵的底部露出，像小玻璃球大小的淺綠色果實，那就是小橙子。

夏天到了，綠葉越長越大，而且變成深綠色。小橙子也一天天長大，圓溜溜的、皮青青的，高高掛在枝頭上。

夏去秋來，橙子已經成熟了，一個個橘紅色、橙黃色的橙子夾在樹葉裡非常耀眼。

今年是個特殊的年分，栽種了二十年的橙子，今年總算結果，而且是果實纍纍，儘管它們大小、顏色有別，但是切開橙子，竟發現橙子的果肉正逐漸由橙黃色恢復到血紅色的本質，無論是去皮直接吃果肉，或者把橙肉榨汁，都充滿了酸甜和清香。

我再次查了關於南橘北枳的理論，才發現，橘和枳並非同一種植物，只是外表看起來相似，橘酸甜多汁，枳酸苦帶澀；而橙子和橘子則是屬於同一個系列的水果。