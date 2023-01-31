鼻塞，對我而言就是一場長期性的災難。

夜深要入睡了，因為鼻子堵塞，我只能用嘴巴呼吸，翻來覆去好不容易沉沉睡去，半夜還是會因喉嚨的乾燥被迫醒來。摸黑喝一口水，企圖在最短的時間再次入眠；有時可以辦到，有時不行，就算可以立刻睡回去，但過不了多久，我會再次被乾涸的喉嚨喚醒，有時還夾帶鼻頭發脹，感覺辣辣的，輕按也會疼痛。如此循環數次，然後天就亮了，往鏡子一看，眼眶底下就是熊貓眼，花錢買再高級的眼霜都不管用。

聽說不少人剛到美國時並沒有過敏 的問題，長住了幾年，開始有鼻子發炎的問題出現。過敏性鼻炎(Allergic rhinitis)，又稱花粉熱(hay fever)，是引起鼻炎最常見的主要原因，每逢季節轉換、接觸花粉、二手菸、灰塵、空氣污染或化學物質，就會開始鼻子發癢、打噴嚏、流鼻水、鼻塞，還會因鼻涕倒流而引起夜間陣發性咳嗽、嘔吐、打鼾、流鼻血等。

最近我的鼻炎問題越來越嚴重，不但影響自己的睡眠，也影響了枕邊人。我的大力呼吸聲加上打鼾聲直接要把他炸壞了！雖然他表示諒解，內心還是感覺對不住他。鼻子越是塞了，我越得用力地用鼻子呼吸，於是會聽到像一部老蒸汽機緩緩發動的聲音。鼻腔裡的鼻涕呼嚕呼嚕發出聲響，旁人大概會恨不得想去按住我的鼻頭，讓我狠狠地將鼻涕擤出來，還給夜晚一片寧靜。

由於沒有檢測 ，所以我不知道鼻炎的誘因是什麼，只能盡量排除可能的因素。過敏性鼻炎的誘因可分為過敏原、環境污染物及藥物三大類，我沒有服用任何藥物，不吸菸，我能夠做到的就是常常打掃家裡，盡量去除灰塵、塵蟎、蟑螂和黴菌等。

疫情之下，人人都戴口罩 ，自從鼻炎問題出現，我出門健走運動也戴了，希望可以隔絕空氣中的花粉和棉絮，連睡覺時也戴上口罩；我還特地購買了鼻腔沖洗的瓶子，希望可以藉由高濃度的溫鹽水沖洗鼻腔，將沉澱於鼻黏膜上的過敏原及發炎的分泌物洗去；此外，我還加強補充DHA維他命丸，聽說對抗炎症有幫助。

除了引起失眠，鼻炎也影響了我日常的靈修。每天清晨，我盡量抽時間靜坐，用的是數息觀。修數息觀，是將心念靠在氣息與數字上，藉以停止心念的遷流與昏闇，我出入息如打鐵的風箱，進出都發出聲音，造成心識散亂，很難集中。無法數息，我只好改用觀息法。

從來沒有想過，原來可以通過鼻子自然地一呼一吸是如此難得，可以從這自由操作氣流從外到肺部，又從體內導引到體外居然是可以產生幸福感的。

要感恩，如果今天你的鼻子通了。