「情緒化」，乍聽之下讓人有點負面的感覺，在人際關係中，控制情緒是很重要的事情，常云：「能掌握情緒就能掌控世界。」因此情緒化好像變成通往成功之路的絆腳石。

現在的我對於事情的看法豁達許多，當我看到有些正在打拚的年輕人，含著哀怨的眼神，小心翼翼地控制自己的情緒時，我會引導他們把情緒的力量轉化成為創造力。

據我所知，有些年輕人喜歡用MBTI（Myers-Briggs type Indicator )類型指標，是一種內省的自我報告問卷，表明人們在如何看待世界和做出決定方面的不同心理偏好，做為交友時個性上的評估；而我個人在家庭及朋友中只粗略分兩種人：邏輯型及情緒型。

邏輯型的人很穩定，思考縝密、不容易被煽動；情緒化的人，天馬行空，變化多端，容易被影響。從年輕，我就很清楚自己是情緒化、有同理心的人，因此在挑選配偶時，盡量找邏輯型的伴侶才能截長補短。

四十年的婚姻中就是在知己知彼的定位下，彼此不踩地雷，互相尊重，相安無事，經營出比較沒有遺憾的婚姻生活。先生是穩定、思維邏輯很清楚的人，他負責擬定目標；情緒化的我，很容易進入他的世界中，理解並支持他的理念。

我在執行目標過程中，有時情緒會跌宕起伏，時而憂傷、時而開心，好像是「不瘋魔，不成活」，若非懂我的伴侶，可能會被嚇跑。當我要求先生安撫我驛動之心時，他會靜靜傾聽，桌上一杯茶、一杯酒，陪我度過最艱難、最瓶頸的困頓狀態。幾天後，所有的盲點就是靠著這惱人情緒的飛舞下，迎刃而解。

從我先生的角度來看，情緒化是創作的泉源，他知道生活中多一點理解與配合，兩人一起面對困境，這種婚姻將是愉悅的；而我一直也很注重自我覺察，不會把情緒變成勒索、氾濫成災，影響小孩及他人的生活。

我倆一個理性、一個感性，互相扶持到完美退休 ，現在偶爾遇到感性而無助的年輕人，我就告訴他們：「水不可以無藻；人不可以無癖。」看懂自己，找對知音，善用情緒，創造更精采的人生。