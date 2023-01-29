兩件衣服。(圖/卓寅)

照片中這兩件衣服都是美國運動鞋及休閒服裝企業龍頭耐吉公司（Nike）的產品，右邊這件外套是二十幾年前我在耐吉公司買的。當年耐吉公司每半年就給員工舉辦一次產品特價優惠活動，貨品最低價格僅零售價的十分之一，用以鼓勵員工努力工作與回饋員工的辛勞。我當時應聘擔任耐吉公司的電腦資訊合約顧問，雖然不是耐吉的正式職員，公司也讓我參加這項優惠活動，因此我利用這個機會，替家人買了一些球鞋和休閒服裝。這件漂亮的外套布料和縫工都很好，我只花了三美元買到。

秋天的時候我經常穿，到現在將近三十年了，洗過無數次，衣服不褪色，不走樣。

左邊這件T恤衫是大兒子的，是耐吉公司用大兒子設計的圖樣製造的。一九九〇年，唸初中三年級的大兒子參加耐吉公司國際部門舉辦的中學生T恤圖案設計比賽，在全奧勒崗州參賽的兩百多位中學生中脫穎而出，獲選第一名。耐吉公司就用他的圖案製造了五百件T恤衫，供國際部的員工在慶祝活動時穿。公司除了發給大兒子獎金、奬品外，也送了兩件T恤衫給他作紀念，T恤上印有大兒子的名字，大兒子很珍惜，不敢經常穿，保留到現在已經超過三十年了。

我在美國從事電腦資訊系統工作三十年，其中有十五年擔任電腦資訊合約顧問，而十五年之中，耐吉公司給我七次合約，前後工作的時間有六年之久，耐吉公司是我顧問生涯中最好的客戶。

大兒子在研究所攻讀電腦碩士學位，畢業後，美國晶片 製造巨擘英特爾公司（Intel）以優渥的條件招聘他為軟體工程師，但是大兒子不喜歡英特爾的管理方法，才上班一個月就掛冠而去；之後，先後獲聘為兩家電腦公司的電腦軟體研發部經理。

大約兩年後，他看到耐吉公司招聘軟體工程師的廣告，立即提出申請，很快就被聘用。耐吉公司的經營管理方式很合大兒子的口味，所以他工作得很努力，很愉快，至今他已在耐吉公司工作十五年，目前擔任公司的高層主管。

我覺得人與人交往，能否成為知心好友，有點需要靠緣分，而在就業 工作的公司或機構中，似乎也要有緣分才能勝任愉快，長久供職。耐吉公司對我們父子兩人來說，實在是很有緣分。