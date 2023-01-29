「雪花飄飄，北風蕭蕭，天地一片蒼茫……」。當我在寒風刺骨、積雪過膝的街道上踉蹌前行，手裡提著那把斷了弦、在晚上音樂會前必須修好的琴趕往那家樂器店時，腦海頓時飄蕩著這首歐美社交媒體火紅的中國風歌曲《一剪梅》，難怪不懂中文的老外們，都用這句歌詞來自嘲和打趣自己身處逆境或窘況的時候。

我的雙手凍得不聽使喚，眼鏡片結滿了霜花，都看不清前方的路，原本十分鐘的步行距離居然花了三十分鐘才推開了那扇厚重的門。

我很驚奇地發現，在如此惡劣天氣，店內居然顧客不少，呈現出與門外世界完全不同的喧鬧和嘈雜。我坐在一隅靜靜地等著店員來招呼。不一會兒，一位穿著工作圍裙的中年男人走了過來，端著一杯放在小碟上的咖啡 ，他先朝我問了一句 ：「你想來一杯咖啡嗎？」「謝謝，不用了。」 他接著問了旁邊的四、五個客人，都沒人要喝這杯咖啡，看得出這位送咖啡的男人有點不知所措，原本他想著在這個天寒地凍的日子裡，喝上一杯熱氣騰騰的咖啡是很舒服的，不料這個好意無處安放，傳遞的友善無人回應。

這時，一位身材纖瘦、氣度不凡的男顧客主動說：「我喝了這咖啡吧！」他接過那杯咖啡，送咖啡的中年男人如釋重負地笑著打趣說：「我在這裡的工作就是送咖啡的。」後來，我知道他其實是這家樂器店的老闆。

等到這位客人和店員談妥了事宜準備要離去時，我見到他把那杯咖啡放在桌上，不知道是淺嘗輒止還是已經喝完了杯中的咖啡。老闆跟他道別還特意笑著問他 「咖啡好喝嗎？」看樣子他很關心這位喝咖啡客人的感受。「還好，還好」 客人回答了他。「你看，還是值得試試吧！」

看到這一幕，我心中暗自後悔，為什麼自己就不能嘗嘗那杯咖啡呢？哪怕不喜歡，沒人在意我是否喝完它，老闆寒冬送咖啡是暖意、是善舉，我喝多喝少也是心意，表示我領會並感激他的善意，還會激勵他下一次的善念，被他人理解和肯定是人心向善的動力。即便是微不足道的一杯咖啡，也是人與人之間的良性互動。我很佩服那位接過咖啡的高個男士，他開始也說了不喝咖啡，但後來見到店老闆有些發窘，便濟人所難，成人之美，很隨意很自然地化解了僵局，也體現他的智慧與善良。

修好了琴，走在回程的路上，我看到一部停在路邊的車，想要從厚厚的積雪中啟動上路，聽到司機在拚命地踩油門，馬達發出了淒厲的轟鳴聲，但車輪在冰雪的包圍中猶如籠中困獸，無法突圍而出。司機是一位帶著孩子的母親，她只好悻悻下車，拿起雪鏟鏟除積雪，又上車重新踩油門，往外打方向盤，車子還是原地打轉出不來。

我心頭一動，上前告訴她：「你繼續踩油門，打方向盤，我在後面幫你推車。」 在我們的合力之下，車子終於掙脫了雪坑，咆哮著衝了出去；我見她的孩子在後視鏡裡向我招手致謝，我也揮揮手繼續趕路。

在這個天公不作美的日子裡，我感受到成人之美的君子之德，感受來自他人的善念，並且把善念傳遞下去。古人云： 「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」。