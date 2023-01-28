在中國超市的冷凍櫃裡看見了久違的新鮮豆腐皮，色澤淺黃，薄如蟬翼。豆腐皮跟豆漿、豆腐一樣，源自黃豆，豆漿煮沸之後，表面會凝結成天然油膜，挑起那層薄膜晾乾，便是豆腐皮。

有兩道新鮮豆腐皮做的杭州名菜，一直讓我念念難忘： 炸響鈴和素燒鵝。

第一次吃到炸響鈴，在我上中學的時侯，母親過年時第一次做這道菜。我走過廚房的時候，母親讓我先品嘗，我將一塊金黃色的炸響鈴送入口中，瞬間就被這美味驚豔了！哢嚓一聲，香脆的外皮在口腔崩裂，接著舌尖上是鮮嫩的內餡，帶著細緻軟膩的豬肉和鮮蝦的鹹香，伴隨著滿口酥鬆的豆腐皮碎片，交融出極美妙的口感。

這盤炸響鈴端上餐桌後即刻被一掃而空。從此以後，母親常常在過年時做這道菜，每次看見母親起了大油鍋炸響鈴，我知道又是過年了。

炸響鈴主要是用豆腐皮和肉餡做成，稍微講究一點的，會在肉餡裡放蝦增添鮮味，形狀小小方方的如同馬鈴，吃起來聲脆如響鈴。有一個古代傳說，有位俠士喜歡用此菜佐酒，有一次店裡的豆腐皮缺貨，聽說豆腐皮出自富陽泗鄉，俠士便快馬加鞭從泗鄉取來了豆腐皮；店主為了感謝這位俠士，特意做成馬鈴形狀，這道菜因此以「炸響鈴」聞名。

有一首家喻戶曉的聖誕歌，「Jingle Bells」（鈴兒響叮噹），孩子們小時候玩的聖誕鈴鐺，跟炸響鈴形狀頗為相仿。

炸響鈴是年菜，過年時才吃到，家常飯桌上時常見到的是素燒鵝。素燒鵝因爲形似燒鵝而得名，味道鹹甜，口感柔韌，鮮味完全不遜燒鵝。

小時候我喜歡站在桌子旁看母親做這道菜，將醬油、酒、糖、水調成汁，豆腐皮潤潮後，撕去邊筋；豆腐皮平鋪在桌上，用邊筋沾了醬汁，仔仔細細地抹在豆腐皮上，然後再放上一張豆腐皮，再抹醬汁，重複三到四次，最後將邊筋放在中間，捲成兩寸寬長條。整個過程行雲流水，乾淨俐落；吸飽醬汁的豆腐皮上鍋蒸熟再用油煎，然後切塊食用。

素燒鵝也很美味，但口感跟炸響鈴完全不同。雖然食材同是豆腐皮，但一個蒸煎，一個油炸。油炸彷彿是一個魔法，食物在油炸過程中，會變得金黃酥脆並且散發出誘人的香味；但是家裡起大油鍋有諸多不便，物以稀為貴，難得一吃的炸響鈴讓人記憶深刻、尤為留戀。

到了美國之後，我吃過素燒鵝，但沒有在餐館見過炸響鈴。疫情 期間每日在家工作，有了大把的時間，美食 更是成為疫情中減壓的小確幸。我終於起了一次大油鍋，炸了思念已久的油條，也炸了難以忘懷的響鈴。

金燦燦的炸響鈴做好了，一口酥脆，繼而鹹鮮，聲如響鈴，唇齒生香。這是久違的味道，過年的味道。