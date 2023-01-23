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蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

春節什錦果盤

彭素綺

加州矽谷因為華人眾多，所有傳統節日媒體都有報導，聚會、食品是主要的訊息來源。最近在華人超市，各式年糕、春節的什錦零食果盤裝著糖冬瓜、糖蓮子、糖薑片、糖蓮藕、杏仁果、糖椰片和瓜子；今年也看到越南式的果盤，內容和台式的雷同。

母親非常傳統，所有節日必定遵循傳統，仔細準備一切；對我而言，食品是我的最愛，過春節，母親必定備好果盤，供家人滿足吃零食的樂趣。

果盤就算是年夜飯的前菜，當然了，父母會叮嚀，點到為止，不要影響到正餐的胃口。這些應景的零食平常也在吃，但是這麼多不同口味放在一個分格的大盤裡，看了格外討喜。

我相信我喜愛果盤，是心理因素遠大於口腹之慾。我的兄姊當年都在外城上大學，通常是寒暑假、中秋佳節和農曆春節才會回家，果盤象徵著他們會回來，一家團聚在一起。

定居北加州矽谷近三十五年，家中只有三口人，親戚都在台灣，春節是給兒子紅包、壓歲錢、到餐館吃年夜飯。

我一般是買分裝的糖蓮子和冬瓜糖，避免高糖的情況，不利健康，但總是會在超市流連，欣賞一下那些大果盤，聊慰思鄉之情。

人們總是以「數大為美 」形容草木美景，我認為這個也可以用在形容什錦果盤的美好。

華人超市 加州 矽谷

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