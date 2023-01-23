新春佳節是我兒時最翹首以盼的歡樂時光，不僅能吃到平時不敢奢望的佳餚年貨和填滿嘴巴的糕點零食，還可難得地新袍加身，光鮮亮相，在小夥伴中喜洋洋地招搖一番。

同屬工薪階層的父母養育了六個子女，由於收入有限，須精打細算度日，子女所穿衣服皆循「新三年，舊三年，縫縫補補又三年」慣例。我因為居中，衣服很自然地都是哥姊穿不下的骨董，懂事的我還為能替父母節省開支而欣慰。

即便我哥姊所穿衣物也非商店新款式，而是由母親親手縫製的「山寨版」，當然也為節省銅板。令人驚訝的是，每當春節將臨，母親會鄭重地承諾給我們每人做一件新衣，讓我們穿上後體面地過年。母親的豁達和愛心，使我們小孩子在過大年時多少能夠「舊貌換新顏」，也使我愈加傾心，企盼春節的早日到來。

那時還沒有柔軟輕巧的尼龍滑雪 衫，幾乎所有人都穿笨重的大棉襖；為了保護棉襖，母親會在節前給我們做新的棉襖罩衫，用的是好的布料，一則堅固耐洗，二則挺刮耐皺。我們男孩的罩衫都呈深灰色，那時最標配的顏色，女孩的則選用絳紅色並略帶印花的布料，至少能給愛美的娘子軍帶來些許嫵媚氣。為趕在節前完工，母親下班後和星期天都不停地忙碌，脖子上常掛著一條皮尺，在平鋪於八仙桌的布料上按紙樣畫線，然後用剪刀剪裁，頗像曾經來家裡幫忙指導的老裁縫一樣。

最後的工序是在家裡的蝴蝶牌縫紉機上不停地用腳踩踏板，用鑷子把兩塊衣片緊緊地夾住，小心地從縫紉機針眼下緩慢移動，逐漸縫製為成衣。由於母親雙眼已近老花，她讓我做她的幫手給縫紉機穿針引線，這對我來說自是輕易之舉。我那時暗自納悶，如此簡單的事為什麽母親做不到？未曾料想，如今本人也老眼昏花，非得靠子女才能把棉線穿進細小的縫針孔眼，真是歲月如飛，年齡不饒人。

六十年代末的一個春節前夕，我因羨慕有大衣穿、看上去風度翩翩的鄰居朋友，悄聲向母親吐露了也想有一件風雪大衣的願望，我稱之為風衣。當母親的自然理解兒子的心情，千方百計滿足我的要求，她買了風衣紙樣，又去布料店買了淡灰色卡其布，正是我嚮往的顏色。風衣的襯裡用一種毛茸茸的駱駝絨做保溫層。

經過母親的辛勤勞作，我終於有了自己長過膝蓋的風衣，左右還有兩個寬大口袋，可把手插在裡面取暖。正好那年春節，父親史無前例地帶我們全家坐棚車去南京旅遊，參觀新建不久的長江大橋，我就穿著那嶄新的風衣在大橋頭和中山陵拍了幾張照片，自我感覺神氣十足，酷到極點。

之後我進廠當學徒，滿師後有了一定的工資收入，終能積攢些私房錢，給自己添置新裝，而且不必非等春節才更新換代，儘管如此，我還是習慣於在節日期間購買新衣，比如我給自己買的第一件卡布料藏青色中山裝和走路時會「嚓嚓」響的黑皮鞋，就是在過年前後採購，然後興高采烈地披掛上身去廠裡上班，腦子深藏的顯然是新年新衣新氣象的公式。

再後來，改革開放後的中國經濟大幅增長，人民生活水準節節提高，美食 和新衣日漸成為生活常態，似乎無須再與春節密不可分地掛鉤。

人們於新年伊始能穿上新衣，煥然一新地驅逐舊年，倒是與除舊布新的悠久民間傳統互相吻合，入情入理。就我而言，春節與美食以及新衣環環緊扣的概念依然根深柢固，慈母大人當年為我縫製的外套和風衣雖已不復存在，但她的手中線和慢針細活的辛勞形象，卻長留我這遊子心間。