答應了小兒子的要求，我和老爺一月中旬將搭機前往波士頓 逗留三個星期。看了日曆後，才發現今年的農曆新年就在一月二十二號星期天。為了計畫如何和兒孫一起過個年，讓我想起往年在台灣和我爸媽過年的情景。

我們家是開小飯館的，準備除夕年夜飯難不倒平日擔當大廚的老爸。每年的年夜飯，最讓我懷念的兩道菜之一，是他作的「青菜豆腐保平安」。雖然青菜豆腐在當時是家家戶戶很普通的菜餚，但在除夕這一天，老爸特別花心思在作這道菜，他把切成一片片的豆腐煎成兩面金黃色，用香菇雞湯小火慢煮一陣子，加上當令的青菜，翻炒後放在一個深盤裡，一盤金黃嫩綠的青菜豆腐年夜菜就端放在餐桌上。我們一邊津津有味地吃著這道他口中所說的，老家「青菜豆腐保平安菜」時，一邊也還真能深深地感受到老爸的用心，和他那顆希望人人都平平安安的心。

老媽是湖南人，過年前，她早就準備好她家鄉有名的湖南臘肉；除夕時，她還特別作了一道很費工夫，也是讓我最懷念的兩道菜之一，那就是她所說的，老家「珍珠丸子喜團圓」。她將當天買來上好的豬肉，細心剁成碎肉，用作料醃拌好一陣，加上切碎的荸薺拌勻，作成大小適中的肉丸，裹上預先泡好的糯米，用蒸籠蒸熟後，晶瑩透亮的珍珠丸子就呈現在我們的眼前。老媽說這道「珍珠丸子喜團圓」是我外婆每年必作的年夜菜，好看又好吃，但當時年少的我，哪還能體會老媽當時的心呢？她心心念念想念老家，日日期盼有一天能和湖南家人團聚的心。

家父母過世已很多年，我也來美快五十年了，家中小孩子還在家時，我每年過農曆新年還會應景一般，作一桌年夜菜讓大家飽餐一頓。看樣子，今年我又得好好準備一番，除了讓兒子一家好好享受豐盛的年夜飯之外，更希望能好好地告訴兩個孫子，年夜菜裡「青菜豆腐保平安」和「珍珠丸子喜團圓」的涵義。