我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季23日展開 7重點勿忽略 退稅會比往年少

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

平安與團圓

麗蘋

答應了小兒子的要求，我和老爺一月中旬將搭機前往波士頓逗留三個星期。看了日曆後，才發現今年的農曆新年就在一月二十二號星期天。為了計畫如何和兒孫一起過個年，讓我想起往年在台灣和我爸媽過年的情景。

我們家是開小飯館的，準備除夕年夜飯難不倒平日擔當大廚的老爸。每年的年夜飯，最讓我懷念的兩道菜之一，是他作的「青菜豆腐保平安」。雖然青菜豆腐在當時是家家戶戶很普通的菜餚，但在除夕這一天，老爸特別花心思在作這道菜，他把切成一片片的豆腐煎成兩面金黃色，用香菇雞湯小火慢煮一陣子，加上當令的青菜，翻炒後放在一個深盤裡，一盤金黃嫩綠的青菜豆腐年夜菜就端放在餐桌上。我們一邊津津有味地吃著這道他口中所說的，老家「青菜豆腐保平安菜」時，一邊也還真能深深地感受到老爸的用心，和他那顆希望人人都平平安安的心。

老媽是湖南人，過年前，她早就準備好她家鄉有名的湖南臘肉；除夕時，她還特別作了一道很費工夫，也是讓我最懷念的兩道菜之一，那就是她所說的，老家「珍珠丸子喜團圓」。她將當天買來上好的豬肉，細心剁成碎肉，用作料醃拌好一陣，加上切碎的荸薺拌勻，作成大小適中的肉丸，裹上預先泡好的糯米，用蒸籠蒸熟後，晶瑩透亮的珍珠丸子就呈現在我們的眼前。老媽說這道「珍珠丸子喜團圓」是我外婆每年必作的年夜菜，好看又好吃，但當時年少的我，哪還能體會老媽當時的心呢？她心心念念想念老家，日日期盼有一天能和湖南家人團聚的心。

家父母過世已很多年，我也來美快五十年了，家中小孩子還在家時，我每年過農曆新年還會應景一般，作一桌年夜菜讓大家飽餐一頓。看樣子，今年我又得好好準備一番，除了讓兒子一家好好享受豐盛的年夜飯之外，更希望能好好地告訴兩個孫子，年夜菜裡「青菜豆腐保平安」和「珍珠丸子喜團圓」的涵義。

波士頓

上一則

談旅行 林凱洛：探索是人生很重要的一個歷程

延伸閱讀

洛縣傳統手工年貨各種美味上路 商家訂單接到手軟

洛縣傳統手工年貨各種美味上路 商家訂單接到手軟
26歲四川打工妹 組5人摩托車隊千里騎行回鄉過年

26歲四川打工妹 組5人摩托車隊千里騎行回鄉過年
年夜飯餐廳預訂回疫前9成 預製菜銷量同比增5倍

年夜飯餐廳預訂回疫前9成 預製菜銷量同比增5倍
年夜飯大魚大肉 專家建議煎魚加鳳梨「營養又吉祥」

年夜飯大魚大肉 專家建議煎魚加鳳梨「營養又吉祥」

熱門新聞

俄羅斯漢學家及近代史專家潘佐夫繼《毛澤東》及《鄧小平》後，新作《蔣介石：失敗的勝利者》由聯經出版。（聯經提供）

曾寫毛澤東、鄧小平 俄史家形容蔣介石「失敗的勝利者」

2023-01-19 18:09

富貴迫人來

2023-01-20 02:00
琉璃廠裡盛開的玉蘭。（喬葉．圖片提供）

北京的「某」

2023-01-17 02:02
想樂∕圖

撿破爛（上）

2023-01-14 02:02

莫求不變

2023-01-16 02:00
2005年莊因在密爾比達市評析博愛中文學校書法展，並當場揮毫，致贈圍觀民眾。（本報系資料照片）

快樂地活，了斷地走——莊因模式

2023-01-20 02:02

超人氣

更多 >
女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛
剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰
3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」
烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到
「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭