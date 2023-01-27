每次友人從台灣來訪，都說最不習慣的就是幹什麼都得給小費以最近看到家園版有人提到，下一代給小費的尺度，遠大於新移民的我們，不禁心有戚戚焉。

有次去一家新開的壽司海鮮自助餐廳，我們看到隔壁桌四個西裔客人，一盤盤全是螃蟹、炸蝦、蛤蜊，吃個不停，不免嘆為觀止，聽女侍說，他們幾乎每隔一天就來，別的不吃，光吃海鮮，弄得滿地是殻不說，小費只給常人的一半都不到，她還一邊搖頭一邊補充，她們侍者工資不高，就靠小費。

不禁又想起一個剛來美時在餐廳打工，做過侍者，現在自己創業的朋友，每次餐敘，給小費從不手軟，也是因為曾是身歷其境的過來人。

有一次我們去賓州 一家號稱美東最大的自助餐廳，我們快三點到，四點不到還在用餐，有個東方女侍告訴我們，她四點要下班了，起初我們還沒會過意來，心想她下班關我們什麼事？後來她又到桌前講了一遍，雖然我們還沒吃完，還是趕緊遞上小費。

自從外子罹病，我得裡外一把抓後，漸能體會自己力有所不逮時，多麼感激別人助我一臂之力，所以鏟雪、砍樹、修繕、安裝、餐廳用餐，坐計程車，給小費時我逐漸毫無懸念，不再斤斤計較。

這次搬家，知道獨居老婦以後必須仰仗公寓管理員幫忙，我就給個見面禮，聖誕節 也不忘送上紅包，因為一向篤信「施比受更為有福」的父母常教導我們：「寧願手朝下地給，也不要手朝上地拿」。

曾經看過一個小故事，有個一向服務態度親切的女侍，那天情緒不好，對客人不但不假顏色，還粗手粗腳地上菜，一個固定來此用餐的牧師常客，默默看在眼裡，不動聲色，臨走時留下比他的餐費還高出許多的小費，並輕拍她的肩膀，慈祥地注視她一眼，女侍看了自慚形穢，追出去問牧師：「我今天態度這麼差，你怎麼還給我這麼多小費？」牧師說：「因為我知道你受了委屈。」女侍眼淚立即奪眶而出，原來昨晚她先生突然告訴她，已經另結新歡，決定再也不回家了，以後她得獨立撫養兩個幼兒，所以她情緒失控，義憤填膺，牧師即時給予安慰和鼓勵，讓她竟能擦乾眼淚，準備勇敢面對未來的挑戰。

去年艾達颶風 ，我的地下室淹水，眼看外子視為至寶、我小心珍藏的母親遺物都付諸流水，更加領悟：人空空地來，也要空空地走，什麼也帶不了，何必錙銖必較呢？正像剛收到的聖誕節帖子：「接受愛，給予愛，就是最美的祝福。」