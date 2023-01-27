住家後院有一百多坪，空中飛來覓食的飛禽有麻雀、紅鳥、藍鵲、灰姑娘等，牠們多是素食主義者，凌空而下，找一些草種、漿果、小蟲，吃完就走，從不逗留。地上的走獸有野兔、松鼠、浣熊等，牠們和飛禽不同，我家就是牠家，有吃有住，從不交房租。一年春、夏、秋三季，地下空中，各過各的日子，和平相處，從未生干戈，唯獨冬季，天寒地凍，覓食不易，情況有所改變。

中秋過後，後院高大的杉木、柏樹，低矮的桑樹、木槿等，葉落盡只剩粗細枝條，像水墨畫一樣，映在天際，肅殺又淒涼，住在樹洞裡的松鼠準備儲藏糧食過冬，仍在每天忙碌。怪的是，這段時間，每天一早總有不知從何處飛來的老鷹盤旋天空，銳利的眼睛四處搜尋獵物。老鷹是猛禽，是肉食性動物，荒郊野外被車壓死的狐狸、老鼠、白尾鹿，都是牠的美食 ，但從不來人煙密集的住宅區，或許因冬季天氣寒冷，郊外覓食不易，為了生活，才來伺機獵殺社區出沒的小動物，如野貓、野兔、松鼠等。

一個陰霾的午後，我頂著寒風去清理後院掉落的樹葉，目睹了一場從未見過的陸空大戰，雖只短短數分鐘，戰況精彩刺激，深留在我記憶。

剛在把落葉聚攏，四周突然寂靜無聲，這不尋常地寧靜，我心覺有異。忽見一隻驚慌的松鼠，嘴裡銜啣著一顆葡萄大的乾果，正一蹤一跳在圍籬上狂奔，圍籬盡頭的一棵腰粗的柏樹，離地一層樓處的樹洞是牠家。仰頭一看，一隻老鷹盤旋天空，正找到了獵物。

以往松鼠回家都從電線上走，像馬戲團走鋼絲一樣，細細的電線上牠走得四平八穩，走到盡頭跳到儲藏室頂，再蹦上樹枝進入樹洞。這次牠知道空中盤旋的老鷹不懷好意，急忙地抄捷徑走圍籬往家趕，圍籬上空沒掩護，雖較危險，比走電線省一半路，牠急速通過，老鷹還在高空盤旋，錯失攻擊良機，松鼠順利到達儲藏室屋頂，只要再跳上伸出的樹幹，約五米就可進入樹洞，脫離險境。

老鷹這時已看到牠，一收雙翅，從空中落在樹梢，接著看準樹岔間一處較寬空隙，瞬間往下俯衝，落在樹幹，兵貴神速，老鷹在正確的時間，正確的地點，擋住松鼠返家必經之路。

松鼠大吃一驚，趕忙退回儲藏室屋頂，想沿另一枝樹幹返回樹洞，藉著茂密大小樹枝掩護，牠蹦到另一樹幹，跑沒幾步，忽見老鷹又擋在前路。原來老鷹洞悉牠的計畫，半滑翔，半跳躍，從空中直接轉移到另一樹幹，占領陣地，松鼠遇見老鷹如同老鼠遇見貓，斷難逃生。

牠知已無退路，只能決一死戰，立刻展開進攻，對著老鷹齜牙咧嘴「殺！殺！殺！」大叫，一面尾巴高翹，急速抖動，想讓老鷹驚嚇讓路。老鷹是天空之王，狩獵高手，知道松鼠張牙舞爪，怪叫連連，只是虛張聲勢，鎮定地俯低身子，翅膀半張，銳利的鷹嘴啄向前方，堅決不退讓。

「喳！喳！」松鼠齜出利牙往前一撲，老鷹翅膀一抖往後一跳，瞬間往前反啄，松鼠倒退一步，突然前跳反攻，老鷹張起翅膀又往後跳，松鼠剛停步，牠又往前啄，一來一往，一前一後，幾個回合下來，松鼠已靠近家門。老鷹在空中攻擊時如迅雷飆風，又快又準，無奈後院樹枝密集，牠的武功派不上用場，只能步步後退。

說時遲，那時快，松鼠趁隙一跳竄回樹洞，進家，安全了。老鷹眼見一頓大餐無望，憤恨不已，不肯離去，天空盤旋一陣子，方悻悻然飛走。

弱肉強食是自然界的規律，大自然動物歷經數千年的生存競爭能活下來，自有其生存之道。這場未分勝負的陸空大戰前後不過數分鐘，看得我怵目驚心。戰事結束，恢復平靜，我這旁觀者，不知是該慶幸松鼠的逃過一劫，還是該婉惜老鷹的白費工夫。