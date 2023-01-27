二○一九年七月，我隨夫婿傑出差，到肯塔基州的最大城路易維爾(Louisville)。

肯德基炸雞世界有名，德比賽馬名聞遐邇，我在網路媒體看到，那時三年前才剛蓋好開放的方舟邂逅(Ark Encounter)，吸引了成千上萬的遊客，於是決定去一窺究竟，先睹為快。

次早傑上班後，我就開他租的車，一人逍遙遊。

駛離市區後，沿途風景秀麗，起伏的綠色山丘不斷往車後滾動，波本酒莊招牌三不五時呈現在路的兩旁，心想有機會再與傑來遊覽。

約兩小時後，我來到威廉斯敦 (Williamstown)，順著指標進停車場前，即眺望到矗立在遠方，銀白帶灰的方舟在亮晃晃的陽光下，蓄勢待航，龐大壯觀。

暑假期間，大部分遊客攜家帶眷同遊；我單人亞裔女性，或許有點顯眼，買完票排隊等巴士載遊客到現場時，有位金髮老太太工作人員熱誠和藹地與我寒暄交談，一聽到我遠渡重洋來自台灣，現定居在加州 矽谷，以能為此揚名景點的工作為榮，我又對她說：「My husband works hard and I play hard.」逗得她嫣然一笑。

下了巴士，首先吸引我的是彩虹花園，園內百花盛開，色彩繽紛，我拍照納涼好一會兒後，才悠閒地往方舟漫步。途中發現原來這裡還有高空滑索，迎合青少年或勇於冒險的人；也有動物園，小孩可以抱抱可愛的動物；更有前端的虛擬實境劇場，外加容納一千五百人的大餐廳，吃喝玩樂，老少咸宜，佩服美國人的企業頭腦，拉斯維加斯的成功，不是促銷賭場，而是推廣它成為全家大小旅遊的好地方；方舟邂逅也以此為賣點。

方舟大概七層樓高，長度約一個半足球場，是世界上以木架構建造最大的建築物。近觀方舟，更顯其雄偉與人的微小，我隨著人群，順著坡道，先到第一層甲板，觀賞栩栩如生、洪水 前的動物種類模型。興奮的是小孩，好奇地指指點點，好像來到迪士尼樂園；上到第二層，述說諾亞一家人的故事與在方舟內的生活，真人大小的模特，配上聲光效果頗具震撼力；第三層甲板，如在博物館，展覽洪水時，舟內與舟外可能的情況。

與傑晚餐時，我把當天所見所聞，描述得口沫橫飛，讓他神遊一番，最後我說：「有關方舟的書、漫畫、兒童故事不計其數，好萊塢也拍了不少賣座電影與卡通，方舟邂逅是目前唯一以聖經上的尺寸大小，複製完成讓整個故事，活生生地呈現在人的眼前。」傑很快搭腔問：「為何洪水的故事如此受歡迎？」我想了一下回說：「也許是故事的結尾，彩虹的出現，帶給人新生、希望、力量來面對未來。」

之後，二○二○年疫情 如大洪水來襲，感恩的是有溫暖的家如方舟般，載我與傑平安航過新冠病毒一波又一波的衝擊，現在疫情雖仍在，我已看到放晴後的彩虹。