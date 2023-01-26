世紀七十年代初期，我剛到美國的第二天，住在賓州 的一位從前大學同窗邀我相聚，因為他家地處郊區，曠野廣袤，鎮和鎮相距都很遙遠，也沒有公車，車行途中，我首次開了眼界，看到路邊有橫著大姆指的人，我不懂那搞的是啥玩意兒，經同學解說才知是想搭順風車的。那個橫著的大姆指豈不正像一個「雪茄菸斗」嗎？

我一時好奇問，難道真有這等閒人不嫌麻煩，又這麼有愛心？我同學欲言又止故弄玄虛，我一時納悶起來，心忖這小子怎麼一反往常吞吞吐吐起來，哪想到車行不久，他卻以實際的行動來作答。

他開的是輛有自動按鈕的小轎車，當時後座是空著的，他逐漸減速，最後停靠在路邊，我往右一看，原來有位伸個「雪茄菸斗」的白人，好友隨即把窗子玻璃降下，伸著脖子和藹地詢問去哪，接著OK一聲，就鬆開後座門讓他入座。我摸不清東西南北，但知道他開了大約有半個多小時才把那人送到，然後原路折返，去他請我吃大餐的那家豪華西餐廳。我一時對他肅然起敬，但卻打趣地問，「這下子你車子多喝了不少汽油吧？」他哈哈大笑，又回到大學時期的爽朗豪放本色。

此後，我也曾依樣畫葫蘆，初始雖然有點膽怯和羞澀，但一兩次之後就老練了，我很幸運，竟然每回都不落空，不過我心存的感激則更遠超越了自己的所得。

一坐進順風車，猶如萍水相逢，也可說是緣至，一般都不會沉默不語，最平常的就是閒聊，偶爾也會發生意想不到的趣事。印象最深刻的一次是，四個唸大學的洋妞盛情地把我接待在那個小型旅行車後座，她們調皮得很，見我穿的是件某名大學的T恤，年齡也跟她們很相近，於是嘻嘻哈哈地「以眾暴寡」起來，我這下苦了！因為她們妳一言我一語地把我當作唐僧來調侃。另外，教我感到溫馨和感佩的是，每次想貼點汽油錢都被婉拒。後來當我有了車，也同樣地推己及人，這才真正嘗到那種助人的樂趣。

我已記不清過了多久，有一天，媒體突然發布了一則石破天驚的壞消息，沒想到竟有善心的車主被一個搭他便車的惡棍所害，一時震驚全國，也寒透了大家的心。雖然至今路邊仍然偶有橫伸著一個「雪茄菸斗」的人，可是又有誰包括我在內有這個膽子去冒險呢？

「一顆老鼠屎搞壞一鍋粥」，事隔已近半個世紀了，每每想起，尤其車行途中，我仍依戀那可愛的雪茄菸斗，更對那淳樸的美國民風的淪喪感到婉惜和悲嘆。