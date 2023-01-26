我是PET，不是CAT

很多學齡前的兒童，只要他是土生土長，或者非常早就隨父母移民 ，都知道Pet與Cat這二個英文單字，一個是寵物，另一個是貓咪，兩者之間的區別非常明顯，也很微妙。

最近我在電視上看到一個畫面，有個白人男性新聞工作者坐在桌子前面，突然有一隻貓跳上那張桌子，也不管那位先生正在做什麼，牠就一屁股坐下來。

這引起那位男士有點不滿，他站起來用右手抓著那隻貓頸部上面的皮，左手抓起貓咪背脊上面的皮，把整隻貓騰空架起來 ，兩隻手同時移到桌子邊緣以外，然後雙手同時鬆開，讓貓從半空中掉落在地上。

觀眾可以很清楚地聽到這隻貓四隻腳同時著地「砰」的一聲，這時旁邊一位小姐馬上補充說，貓的四隻腳同時著地，還好這隻貓是安全著地，也沒有受到太大的驚嚇，否則就會產生沒有善待動物之嫌。

歐美國家很重視動物，他們把貓狗之類看成寵物，牠們不再是貓與狗而已，而是人們疼愛有加的寵物，所以我要替這一隻貓說，「我是一隻寵物（pet），不是單單一隻貓咪（cat）而已」。很多事情可以證明，貓與狗都是人類最好的朋友，從小小孩、青少年、到老年人，是可以常相左右的寵物，不只是外表討喜而已，更可以給人們心靈的慰藉。

二十年前，我的鄰居養了幾隻貓，女主人疼貓疼得要命，讓貓跟她們夫婦一起睡在同一張床上。我覺得不可思議，但我一句話也不敢說，畢竟這是人家的自由，我當然管不著。

沒想到最近我也「淪陷」了，午睡的時候，我的貓咪偶爾爬到床上跟我一起睡，但晚上我不允許。看到牠在我旁邊睡得那麼香甜、那麼沉，說有多可愛就有多可愛，我就打破規矩，讓牠享受Pet的「福利 」。

其實我家這隻貓也給我很多回報，首先，我家沒有老鼠可抓，但是牠會抓小強。我自己也搞不清楚為什麼我家半夜會出現小強，還好，我已經施行一個根絕牠的方法了。

我家貓咪的第二個優點是常常陪在我身邊，有時候，牠在我身邊喵喵叫幾聲，有時候用牠的身體及尾巴摩擦我的小腿，有時候靜靜地坐在附近看著我。看到這種情景，我一定俯下身子摸牠，稱讃牠幾句。

還有我們之間的小對話，表面上我們語言不通，其實不然，我們的心靈是互通的，從眼神、動作、語氣，彼此都可以感受得到。中國人老早有一句話流傳至今，那就是靈犀一點通，你說是不是？

我看我要就此打住，不然我兒子又要再一次說我怎麼寵貓寵得那麼厲害，就像十年前他說的一樣。