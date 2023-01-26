孫女暖暖在兩歲多時被診斷出自閉症，從此進入早療的階段，那是一對一治療，一對一課程，也就是每星期得去報到三次學說話。這樣的早療費用昂貴，但那兒是希望的曙光。

經過一年多的早療、花了很多錢後，暖暖終於會說第一句話了，就是「不要」。她開始明暸「不要」的好處，例如爸爸開車送她到幼兒園，老師要她向爸爸說「再見」，她緊緊抱著爸爸，並對老師說「不要」；老師要她吃點心，她也大聲說「不要」；老師要她睡午覺，她還是說「不要」。

暖暖現在知道了，不接受時不必用哭泣表達，只要說「不要」就可以了，她發現了「不要」是非常有力和權威。她可能還發現，會說話的好處很多，比情緒化更為簡單的表達，卻更有效。

丈夫東尼和我結婚三年了，我一直鼓勵他學中文，他不只沒有意願，也不肯開口學習。我說，孫女會說「不要」了，他高興地跳起來，然後問我，那句「No」的中文是怎麼說的？我說「不要」。接著，他像是三歲的小朋友，什麼事情都說「不要」。

再過幾天我們就要啟程回台灣了，他說現在他在台灣不會是啞巴了，至少他會說「不要」，我們開始練習以下的句子：上火車後，查票員來了，「先生，給我你的票。」東尼馬上大聲回答，「不要！」我說，那你慘了，可能被趕下車去，他疑惑地看著我，問道，「那我該怎麼說？」相反詞的另一面就是正面，「不要」的相反詞就是「要」。可是最好說「好」，然後有禮貌地加上一句，「謝謝」。

東尼馬上掙扎著說，「太多句了，學不來。」

我很為孫女會說「不要」而感到驕傲，想想看，有多少華人 一輩子說了很多沒意義的話，卻始終沒有學會說「不要」這兩字，導致他們被欺負，甚至忍受不該忍受的羞怒，最後搞得疾病纏身。