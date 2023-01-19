朋友送我一盆火龍果（又叫量天尺），形狀像一根三稜尺，但是比三稜尺長多了，足足有三公尺長，其邊緣三條稜上長了一叢叢小刺。朋友告訴我，它到夏秋季節會開花，然後就結果，不過需要搭一個棚架。

我住的是老人公寓，空間本就狹小，如果在陽台上搭一個棚架恐怕有困難。一盆火龍果拿回來後，如何能夠安排它在陽台上「住下」，還要讓它蔓枝生長，思忖許久都未有結果。

看著我陽台上已經養了的兩盆蟹爪蘭，占地不大，心中有了主意。養火龍果是為了開花結果享口福，算了，何不將蟹爪蘭嫁接在火龍果上享眼福呢？

蟹爪蘭和火龍果同屬於仙人掌科多肉植物，它們是兄弟，現時正值春夏之季，也是繁殖蟹爪蘭的最佳時期。蟹爪蘭的莖葉變態成節片，形同蟹足，一節節生長。蟹爪蘭嫁接火龍果就是用蟹爪蘭的節片作接穗，嫁接到作為砧木的火龍果上，如此火龍果只能供養蟹爪蘭，不會再生長了。

於是備好了消毒酒精和鋒利刀片，消毒以後先將火龍果截短，再選好幾片茁壯的蟹爪蘭節片，削去表皮，在火龍果的三根稜的上端，各接上一片蟹爪蘭。手術 還算乾淨利索，經過三天，蟹爪蘭節片一直沒有萎薦，這說明已經嫁接成功。

一星期以後，節片的頂端冒出來細芽。以往在扦插蟹爪蘭時，成活後頂端只會冒一個小芽，嫁接的蟹爪蘭卻冒出三五個、甚至於七八個小芽，一個個茁壯飽滿，長勢驚人。在以後的生長過程中，因為砧木火龍果的根系發達，營養吸收充足，供給上面蟹爪蘭生長綽綽有餘，因此蟹爪蘭呈現爆發式分叉、散節，不久三片接穗就長成滿盆。

今秋九月至十月開始孕朵，加了一點雞蛋 殼粉作磷肥，蟹爪蘭漸次開花，每一片葉片的頂端至少都掛上一朵嫣紅的花朵。到了今年十二月，每一盆幾乎全部開放，花紅一片，就像聖誕火焰（Christmas Flame），美不勝收。

獨樂樂不如眾樂樂，為了讓公寓的老人們都能享受此眼福，我把花盆移到陽台邊上，景觀陽台紅艷艷，下面散步的老人們無不駐足流連。