希臘神話和海島。(圖/孟悟)

很多年前我就去過希臘，拜訪過雅典，還坐渡船看過兩個海島，因為旅途時間緊迫，錯過了最美的聖托里尼島（Santorini）還有米科諾斯（Mykonos）。去年十月，我因為核酸檢測 呈陽性，沒有資格申請回國簽證和健康碼，為了寬慰自己，我乾脆飛歐洲旅行，行程一半陸路，一半海路，海路當然是郵輪 之旅。

郵輪從義大利 的里越斯特港出發，沿途停靠好幾個海島，排名最美前五的聖托里尼島、米科諾斯、科夫島等都在郵輪名單裡。

旅途歸來，人人都說聖托里尼最美，但我更偏愛米科諾斯。一下碼頭便是美輪美奐的水彩畫，夢幻一般，半透明的藍，明媚耀眼的白。走過曲折蜿蜒的小巷子，一棟棟藍窗白牆的房子，牆上慵懶地爬著嬌艷的三角梅，透過繁茂的花葉，一眼就能看見愛琴海邊的白色風車，無聲無息地轉著，轉了千年，見證過歷史的驚濤駭浪，在希臘神話裡，宙斯曾和巨人族在米島上有一番激戰，如今都靜下來了，只留下童話一樣的唯美傳說。

米科諾斯是太陽神阿波羅的兒子，他生前統治過米島，給這片土地帶來了繁華和榮耀，所以米島就以他的名字命名。我是在郵輪上聽到這個傳說，當時還在想，既然阿波羅的兒子在米科諾斯，那阿波羅的地盤應該不遠吧？

很快就有人告訴我們，阿波羅出生地在提洛島（Delos），從米科諾斯坐渡船去提洛島只要半小時。宙斯花心濫放，勒托是他的秘密情人。勒托懷孕後，被宙斯的妻子赫拉追殺，下令諸神，天下任何一片土地都不能容納小三和她的雜種，宙斯只好向他的好兄弟求助，好兄弟是海神，海神大施魔力在海上變出一座小島，成了勒托的避難之地，也就是提洛島。小三的肚皮很爭氣，在島上孕育了一對龍鳳胎：太陽神阿波羅，月亮神阿耳忒彌斯。

因為提洛島是阿波羅的出生地，三千年來一直是朝聖者的朝拜聖地。我們從米島碼頭坐渡船去提洛島，往返船票價一個人二十二歐元，一路浪大風急，翻江倒海，我差點暈船。堅持了半小時，下了船，眼睛亮了，一片片憂傷而美麗的廢墟。面朝大海，曾經的繁華、失落的文明、千年的隱密和孤獨，讓人生出千古悠悠、紅塵滾滾的嗟嘆，整個海島就是一座失落的古國，我去過龐貝，但龐貝不及提洛島的恢宏氣勢，如果說龐貝是座城，那提洛島便是一個國。

走進那些千姿百態的廢墟，你能看見羅馬浴場、居民住宅、劇院、集市、大大小小的神廟，高高低低的殘柱，殘柱下面的馬賽克地磚線條流暢，顏色明艷，細細一看，裡面還藏著一張人臉圖，兩隻流浪貓輕盈地走過。提洛島上的流浪貓無處不在，在古井邊追奔，在無花果樹下閉目養神，牠們或許就是島上的主人。

我身邊走過一個旅遊團，看見導遊遙指遠處，告訴眾人島上最經典的遺跡是獅子台：一排獅子雕像（Terrace of the Lions）。公元前六百年，納克索斯人將獅子台獻給了阿波羅；歷經幾千年的歲月風霜，獅子們雖然缺耳斷腿，但依然有巍峨華麗的姿態。三千前繁華的都市，三千年前輝煌的文明。但是因為戰亂和天災，公元八世紀前後，提洛島上漸漸熄了人間煙火，消散在時光的風雨中。

提洛島的傳說和歷史讓許多人流連忘返，我在島上跟一些遊客交談過，他們都不是第一次上島，一對夫婦告訴我，他們曾經自己遊過，而這一次聘了私人導遊，我說可以上網查信息，他們說網查的都是枯燥的文獻資料，導遊有鮮活的故事，還可以帶你去看奇妙的地方。