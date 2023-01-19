生活在幅員廣大的美國，逢年過節，好多年輕夫婦早就得忙著規畫，哪天飛去公婆家過感恩節、哪天到岳父母家過聖誕節 ，以示公平。我們很幸運，兒女家都在十五分鐘車程內，所以家庭團聚一向都稀鬆平常。

去年剛過的聖誕節，大學教會群組一個組員提到，他住在伊利諾州的兒子媳婦因為班機停開（全美計有兩千四百個班機取消），甘冒生命危險，帶著兩個小孩，千里迢迢開車東來康州看望，孝感動天，讓他們感動得不已；但作爹的為了兒孫安全，還是再三勸阻，無奈孩子彷彿吃了秤砣鐵了心，就是要來，他只有一路用iMac追蹤，為他們全家開車平安禱告。

為了讓群組代禱有據，還實況轉播：「天啊，仍在俄亥俄州 ，離我這兒還有五百哩路呢！」不一會兒，「已經上八十號公路，準備橫跨賓州，一路殺將過來。」夜幕低垂後，「他們總算聽勸，剛住進汽車旅館，準備明天聖誕夜一早再上路」，直到他貼出跟兒孫在布置溫馨、背景是聖誕樹的客廳合影，大家才鬆口氣，普組同慶。

事後始知，西南航空公司班機大當機，成千上萬的旅客滯留在機場 整整一個禮拜，所以兒子當機立斷，改為開車，確是明智之舉，而且他們決定，不經過聖誕節前夕大風雪造成近四十人死亡的紐約水牛城，也是先見之明。

那天跟我日行萬步的好友大清早雇車去機場，準備飛往夏威夷旅遊，傍晚突然接到她的微信電話，我心想不是十二個多小時才到嗎？原來班機因故折返，她剛返回法拉盛居所。

她說清早趕時間，在家只隨便吃點東西，心想上了飛機會有餐點，沒想到Delta公司供應的餐點不佳，她草草結束，三個多鐘頭後，只見機頭往多倫多北飛，正在納悶時，機艙長報告，「為了大家的安全起見，飛機將返回甘迺迪機場，明天同一時間起飛，本公司負責各位的來回計程車資。」

經過一再追問，所謂安全問題竟因機組人員工作超時，早知如此，工作人員何必上飛機呢？明明是萬里無雲的晴天，卻「搞這個飛機」，害得大家整整折騰了一天，為了叫跟航空公司有合約的計程車，好友硬是等了一個多鐘頭才等到，又餓又累，阿拉伯裔司機說，因為元旦太多人休假，只有幾個人當班。

雖然說：「行萬里路，讀萬卷書」，但如果不讀書，做郵差也可以行萬里路。出遠門特別是搭飛機，總得擔些風險，鐘鼎山林，各有天性，愛冒險的人，喜馬拉雅山也難不倒，對於我這種喜歡平靜生活的人，隨孩子自駕出遊足矣。