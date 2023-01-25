一九三一年創立沃爾藥店（WALL DRUG STORE）的特德．胡斯特德一定是個樂觀的人，憑著一位醫生允諾把開出的藥方都介紹給他，就在南達科他州 人煙稀少的沃爾小鎮開設商鋪，從一間狹窄、門可羅雀的店面，擴充到占地七萬六千平方英尺顧客盈門的大賣場，沃爾藥店的奇蹟，吸引一群路過的觀光 旅人一探究竟。

我們從九十號公路向東行駛，前往惡地國家公園的半途轉進一個偏僻的村子，房舍低矮稀落，只有幾戸住家，感覺甚為荒涼，正疑惑是不是走錯路，忽然看見左邊一條較寬大的馬路上矗立著一棟巨大的木造建築。

建築物頂端綠漆底色鮮黃招牌，一目了然；陰涼的水泥地長廊，真像小時候走過的「亭子腳」；每根廊柱採用紋理清晰、姿態各異的枯木，頗有拓荒時期的味道，令人懷想從前。

推開玻璃大門，一條磨石地板通道迎面而來，屋頂採用幾扇透光建材，梁柱正中掛著兩隻長角昂揚的大型鹿頭標本，旁邊還伴著一頭半身的野牛巨獸；在這條名叫「動物胡同」的拐彎旮旯角，處處可見小隻動物標本，室內設計師把中西部野地風光都搬進屋子裡。

甬道兩側隔成一家又一家的小鋪，店家門頂亮著一盞又一盞的燈，光色柔和，映照著琳瑯滿目、五花八門的擺飾；兩三張長條休憩椅錯落擺設；更多的是服飾模特兒塑像，有的穿著上世紀傳統衣物，有的標榜自在、隨意的牛仔風格，這些服裝店販賣的項目和品味，經由透明櫥窗便可窺知一二。

一路走一路前進，左邊的書店裡有各類書籍和絕版珍品，右邊店家販售胸針、項鍊、耳環等，晶亮閃爍一片耀眼；皮革店裡賣的鹿皮軟靴，真叫人心動；狹長的三面牆上掛著各式相框；對面是一間西部畫廊，召喚藝術涵養的遊人上門；不遠處，便是沃爾藥店博物館。小小的旅人教堂隱身在喧鬧的商鋪中，聖壇的十字架正對門口，寧靜安詳的氣氛，撫慰每一顆奔走旅途疲憊的心。

經過穿堂，一座亮敞的空間呈現眼前，攤位挨著攤位，賣帽子、牛仔褲、紀念品，都是一些家常。如果不喜歡東看西逛，那就直接上乾淨雅致的休息室解放，通道上免費的周邊國家公園手冊，可隨意瀏覽或帶走；餓了，裡頭有五百三十個座位的餐廳，販賣食物和一杯五分錢的咖啡 。

走遊沃爾藥店，很難想像當年經營不善的慘狀，憑藉著特德的妻子多羅西女士免費贈送冰水的點子，和豎立在高速公路邊林立的招牌，終於抓住呼嘯而過的車流。

沃爾藥店貼心地提醒你「帶著相機來」，緊接著讚美「很高興你做到了」。喜歡公路遊的人，一定很期待公路邊有這樣讓人逗留的大型休息站，那可真要流連忘返了。